Según el primer Barómetro Flexicar del Vehículo de Ocasión, existe una notable diferencia entre los coches más consultados en la web y los que realmente se venden a particulares. Este estudio abarca el periodo de julio a septiembre de 2026.

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‹ › Foto 1 de 2 El coche más consultado en internet no es el más vendido

El Volkswagen Golf se posiciona como el coche más consultado en flexicar.es, seguido de modelos premium como el Mercedes-Benz Clase A y el Peugeot 208. Sin embargo, los más vendidos en este mismo periodo son utilitarios como el Peugeot 208, Peugeot 2008 y Fiat 500.

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Entre los diez coches más vistos se encuentran también el Audi A3, el BMW Serie 1 y el Mercedes-Benz Clase C. No obstante, ni el Golf ni estos modelos premium figuran en el top 10 de ventas.

La lista de más vendidos incluye el Citroën C3, el Peugeot 3008, el Renault Clio, el Nissan Qashqai, el SEAT León, y el Opel Corsa, además del Hyundai Tucson. Esto resalta cómo los consumidores, a pesar de tener preferencias por ciertos modelos, optan por utilitarios y SUV compactos a la hora de comprar.

Solo cinco modelos aparecen en ambas listas: Peugeot 208, Peugeot 2008, Nissan Qashqai, Hyundai Tucson y SEAT León, demostrando que es posible compaginar atractivo y precio en las decisiones de compra.