Comisiones Obreras de Ceuta quiere denunciar públicamente la inadmisible situación que están atravesando parte de los trabajadores de la empresa Grupo 5 Seguridad, quienes, a fecha de 6 de octubre, aún no han percibido sus salarios correspondientes al mes pasado.

Lee tambien: CSIF denuncia cambios en operativo contra venta ambulante en Ceuta

Esta falta de cobro resulta alarmante considerando que el personal afectado desempeña funciones críticas en servicios esenciales para Ceuta y la seguridad de la ciudad.

Desde CCOO consideramos completamente inaceptable que profesionales que garantizan día a día el correcto funcionamiento de la seguridad de la ciudad y la protección de las instalaciones educativas donde estudian los hijos de muchos ceutíes, sufran demoras injustificadas en la percepción de sus haberes.

Lee tambien: CCOO denuncia a Servilimpce en Ceuta por retira manual de escombros

Además de lo anterior, este grave retraso en el pago de las nóminas se suma el incumplimiento sistemático de las condiciones laborales de la plantilla. Por ello, CCOO ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo por una posible vulneración de los descansos obligatorios establecidos en el Convenio Colectivo de Seguridad Privada.

CCOO exige a la dirección de Grupo 5 Seguridad que proceda de manera urgente al abono inmediato de todos los salarios adeudados a los trabajadores afectados y que reorganice las cuadrantes e itinerarios para respetar de forma rigurosa los descansos legales previstos en el convenio.