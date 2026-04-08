La Ciudad adjudica más de 3,7 millones en contratos de emergencia a un grupo muy concreto de empresas mientras en todos los expedientes se repite el mismo patrón: una sola oferta y ninguna competencia visible.

La Ciudad Autónoma de Ceuta ha vuelto a tirar de la vía de emergencia para adjudicar obras millonarias, pero lo que deja el rastro de expedientes no es solo urgencia: deja también una pregunta incómoda. ¿Quién decide a qué empresas se llama y por qué siempre acaba apareciendo una sola oferta? En los expedientes revisados, Soluciones Tecnológicas Ceuta, S.L., Excavaciones Cariño, S.L., A&B Servicios de Construcciones Ceuta, S.L.U. y, por partida doble, Estructuras del Estrecho, S.L., concentran adjudicaciones por unos 3,72 millones de euros, y en todos los casos la ficha pública repite la misma escena: “Ofertas recibidas: 1”.

El caso más explosivo es el de Estructuras del Estrecho, S.L.. La empresa recibió 735.769,88 euros para obras de emergencia en el entorno de las murallas merinidas y otros 300.000 euros para inmuebles y equipamientos adscritos a Sanidad y Servicios Sociales; en ambos expedientes consta una única oferta y adjudicación directa a la misma mercantil. Todo ello ocurrió después de que ya se hubieran publicado informaciones sobre impagos a trabajadores y sobre el fuerte retraso del Centro de Atención Integral 24 horas para víctimas de violencia sexual. En septiembre de 2025, El Faro de Ceuta publicó que el impago de nóminas afectaba a 16 trabajadores y que algunas deudas alcanzaban entre 16.000 y 21.000 euros por empleado. En noviembre de 2025, El Pueblo de Ceuta informó de que la Ciudad amenazaba con demandar a Estructuras del Estrecho si el retraso del centro para víctimas ponía en riesgo la financiación, indicando que la obra, prevista para ocho meses, acumulaba 12 meses de retraso.

Y, aun así, la Ciudad volvió a colocar a esa empresa en el circuito de la emergencia. Esa es la duda que dinamita cualquier relato oficial: ¿la emergencia sirve para reaccionar rápido o para volver a premiar a los de siempre aunque ya arrastren señales públicas de alarma? Porque si ya existían noticias sobre impagos y retrasos graves en una obra tan sensible, lo mínimo exigible era una explicación reforzada. Lo que aparece, en cambio, es lo de siempre: una oferta, una empresa y una motivación escueta.

Pero el caso de Soluciones Tecnológicas Ceuta, S.L. tampoco es menor. La empresa se llevó 390.490,41 euros para la consolidación de taludes en distintos puntos de la ciudad, también con una sola oferta. Según el BORME, la sociedad comenzó operaciones el 7 de abril de 2025; y el expediente de adjudicación refleja que el acuerdo se adoptó el 3 de marzo de 2026. Es decir, la Ciudad adjudicó casi 400.000 euros por emergencia a una empresa con menos de un año de vida. Que una empresa joven pueda ser solvente no es el problema. El problema es que, si se la elige para una obra de ese calibre, la Administración debería explicar por qué ella y no otras.

Por si fuera poco, el propio expediente de Soluciones Tecnológicas deja un detalle que parece un síntoma de cómo se están armando estos anuncios: en las observaciones del contrato de taludes aparece la frase “declarar la emergencia de caída cascotes pasillo primera planta”, una referencia que no encaja de forma natural con unas obras de consolidación de taludes en distintos lugares de la ciudad. Puede ser un error material. Puede ser un copia y pega. Pero cuando se reparten cientos de miles de euros por la vía más excepcional del sistema, hasta los errores huelen mal.

El resto del cuadro remata la sensación de reparto cerrado. Excavaciones Cariño, S.L. recibió 1.100.000 euros para la reposición y aporte de arena en playas, y A&B Servicios de Construcciones Ceuta, S.L.U. otros 1.197.000 euros para instalaciones deportivas, centro ecuestre y parque marítimo. Otra vez una sola oferta. Otra vez sin competencia visible. Otra vez sin una explicación pública que despeje la sospecha de que aquí no compite el mercado: compite la agenda de a quién se llama y a quién no.

No hace falta probar una ilegalidad para que el escándalo político sea evidente. Basta con juntar los hechos. Estructuras del Estrecho recibe dos contratos de emergencia cuando ya eran públicas noticias sobre impagos y retrasos graves. Soluciones Tecnológicas Ceuta entra en el reparto con menos de un año de vida. Y en todos los expedientes aparece la misma palabra que ya parece un sello de fábrica: uno. Una oferta. Un nombre. Una adjudicación.

Porque al final esa es la imagen que queda: en Ceuta la emergencia ya no solo corre, también selecciona. Y siempre parece mirar hacia los mismos.