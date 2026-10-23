El Ministerio de Sanidad ha anunciado la puesta en marcha de un dispositivo especial para monitorizar la evolución del virus Shamonda, una enfermedad emergente que afecta al ganado bovino y que ya ha sido confirmada en varias regiones de España.

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La ministra de Sanidad, Mónica García, ha confirmado que el Gobierno activará «todas las herramientas y servidores públicos» disponibles con el objetivo de rastrear exhaustivamente cada caso detectado en el territorio nacional.

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Alerta tras la primera muerte humana registrada en Francia

La preocupación en el ámbito sanitario ha aumentado tras confirmarse el primer caso mundial de infección humana por este patógeno en el país vecino. Según el último informe de actualización epidemiológica:

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El paciente, un hombre que padecía una inmunodepresión grave , terminó falleciendo a causa de la infección.

, terminó falleciendo a causa de la infección. Hasta el momento de este suceso, el virus Shamonda no estaba considerado como una enfermedad transmisible a seres humanos.

Ante este escenario, Mónica García ha subrayado que se está aplicando un enfoque de «vigilancia epidemiológica exhaustiva» bajo la estrategia One Health, la cual integra de forma coordinada la salud humana, animal y medioambiental. Asimismo, la titular de Sanidad señaló que el ministerio mantiene coordinación constante con el resto de carteras del Ejecutivo central y con sus homólogos de la Unión Europea.

Provincias afectadas en España y tipos del virus Shamonda

La presencia del virus en la ganadería española comenzó a detectarse el pasado mes de septiembre. Desde entonces, las autoridades del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación han verificado la circulación del virus en dos variantes distintas:

Shamonda tipo 1: Confirmado en explotaciones de Córdoba, Toledo, Ávila y Madrid . A estas zonas se sumaron recientemente tres granjas de vacuno de leche identificadas en Girona .

Confirmado en explotaciones de . A estas zonas se sumaron recientemente tres granjas de vacuno de leche identificadas en . Shamonda tipo 2: Detectado en la provincia de Cantabria.

Impacto en la ganadería y transmisión

En el sector pecuario, el virus Shamonda se clasifica como una enfermedad emergente no sujeta a declaración obligatoria. Sus principales características son:

Vía de transmisión: Se contagia al ganado vacuno mediante la picadura de mosquitos vectores. Efectos en los animales: Aunque la infección no resulta mortal para el ganado, sí provoca síntomas que afectan directamente a la producción de leche mientras el animal permanece enfermo.

Presencia del patógeno en el resto de Europa

España no es el único país europeo afectado por este brote bovino. De acuerdo con los informes oficiales de Agricultura, la presencia de casos en ganado vacuno también se ha confirmado en una amplio listado de países del continente: Austria, Alemania, Bélgica, Eslovenia, Francia, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Países Bajos, Portugal, Reino Unido (isla de Jersey) y Suiza.