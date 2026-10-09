El 32% del alumnado español de 15 años no alcanza el nivel básico de comprensión lectora, según PISA 2025, publicado por la OCDE en septiembre de 2026. La puntuación de España se sitúa en 451 puntos, 23 menos que en 2022, y se encuentra por debajo de la media de la OCDE y la Unión Europea.

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Este informe ha reabierto el debate sobre la comprensión lectora en las aulas. La problemática no solo se limita a cuántos minutos se dedican a la lectura, sino a cómo la lectura se convierte en una experiencia intelectual continua en los centros educativos.

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La lectura se presenta como una competencia crucial para el aprendizaje en todas las materias. Por ello, es fundamental conectar la lectura con la escritura y la expresión oral para que los estudiantes desarrollen su pensamiento crítico y su capacidad de comunicación.

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Highlands School Barcelona ha implementado un itinerario educativo que conecta la lectura, la escritura y la oratoria. Este enfoque busca que los estudiantes aprendan a expresar sus ideas de manera clara y organizada, promoviendo la comprensión, la argumentación y la expresión oral como un proceso integrado.

La cultura lectora necesita espacios y tiempo, y por ello la biblioteca del colegio abre tres días por semana para fomentar la lectura y el diálogo entre los estudiantes. Además, se busca involucrar a las familias en la promoción de la lectura para que esta sea una actividad compartida y continua.