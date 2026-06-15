El peleador hispanogeorgiano fue evacuado en ambulancia directamente desde el recinto de la pelea en Washington D.C. debido al grave castigo sufrido en el rostro, con sospechas de una fractura orbital.

Preocupación en el mundo de las artes marciales mixtas. Ilia ‘El Matador’ Topuria (17-1) tuvo que ser trasladado de urgencia en ambulancia a un hospital de Washington D.C. inmediatamente después de sufrir la primera derrota de su carrera profesional, en la que perdió el cinturón de la UFC ante el estadounidense Justin Gaethje (28-5).

El combate, que encabezaba el histórico evento en la Casa Blanca, fue detenido por la propia esquina de Topuria al finalizar el cuarto asalto debido al severo castigo físico que estaba asimilando el peleador. Siguiendo el estricto protocolo de seguridad de la compañía para enfrentamientos de alta intensidad y con lesiones visibles, los servicios médicos de la UFC decidieron su evacuación directa para someterlo a pruebas diagnósticas exhaustivas.

Dana White apunta a una fractura orbital

El rostro de Topuria reflejó la dureza de la batalla desde los primeros compases. A partir del segundo asalto, Gaethje conectó con extrema dureza y frecuencia sobre las facciones del hispanogeorgiano, provocando una notable inflamación en ambos pómulos y un daño severo alrededor de su ojo derecho. A pesar de que el peleador mostraba su habitual resistencia, los problemas de visión obligaron a su equipo a detener la pelea con el ya trascendental «no puede seguir».

En la rueda de prensa posterior al evento, el presidente de la UFC, Dana White, no ocultó la gravedad de la situación y avanzó los primeros diagnósticos médicos provisionales:

«Está hecho un desastre. Mis planes para él son que vaya a casa y descanse, que se tome su tiempo. Esta noche fue una noche dura para él», declaró White, añadiendo que los médicos sospechan fuertemente que Topuria sufre «un hueso orbital roto».

Un largo periodo de recuperación en el horizonte

La confirmación de una fractura en el hueso orbital abriría un escenario de inactividad prolongada para el luchador afincado en Alicante. Este tipo de lesiones óseas en la zona ocular son especialmente delicadas en los deportes de contacto y suelen requerir varios meses de baja absoluta antes de poder regresar a los entrenamientos con sparrings, dependiendo de si es necesaria una intervención quirúrgica.

Los especialistas médicos en Washington D.C. evalúan a esta hora el alcance exacto de los daños para determinar las pautas a seguir en las próximas semanas.

Punto de inflexión para ‘El Matador’

Esta derrota rompe el récord invicto de Topuria y marca el primer gran revés dentro de su impecable trayectoria en la élite mundial de la UFC. Tras alcanzar la cima y consolidarse como uno de los campeones más mediáticos de la compañía, el peleador afronta ahora el desafío psicológico y físico de la reconstrucción deportiva. En una disciplina donde las leyendas se forjan tanto en la victoria como en la superación de las noches más oscuras, comienza la cuenta atrás para el regreso de ‘El Matador’.