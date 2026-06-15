Luis de la Fuente reservará de inicio a Lamine Yamal y Nico Williams, apostando por un once prácticamente idéntico al que venció en el último amistoso frente a Perú.

Llegó el día más esperado. La actual campeona de Europa arranca este lunes a las 18:00 horas su asalto al trono mundial en el Mundial 2026. España se estrena frente a Cabo Verde en un encuentro donde la Roja parte como indiscutible favorita, lo que ha llevado al seleccionador Luis de la Fuente a tomar decisiones estratégicas de peso en su alineación titular, destacando el descanso de sus dos principales puñales ofensivos.

Plan de dosificación: banquillo para Lamine y Nico

La gran noticia en las horas previas al debut es la ausencia en el once inicial de Lamine Yamal y Nico Williams. El cuerpo técnico ha optado por blindar y dosificar a sus dos estrellas de cara al exigente calendario mundialista.

En su lugar, De la Fuente reconfigurará las bandas con una delantera casi inédita respecto al bloque de la pasada Eurocopa. Mikel Oyarzabal asumirá los galones como la principal referencia ofensiva del equipo, flanqueado en los extremos por Ferran Torres, que llega tras firmar una de las mejores temporadas de su carrera, y Álex Baena, quien busca en esta concentración mundialista su mejor versión tras un año irregular a nivel de clubes.

Unai Simón se mantiene firmes en el gran debate de la portería

El estreno mundialista también servirá para despejar, al menos inicialmente, el debate más intenso que ha rodeado a la concentración española: la titularidad en la portería.

A pesar de la feroz competencia de Joan García (flamante trofeo Zamora de LaLiga) y de David Raya (Guante de Oro de la Premier League), todo apunta a que el guardameta del Athletic Club se mantendrá como el guardián de confianza de Luis de la Fuente para el debut.

Juventud y novedades en la línea defensiva

La zaga española presentará dos variaciones significativas respecto al bloque que se coronó en Alemania. La obligada ausencia de Dani Carvajal, mermado por las lesiones a lo largo del año, abre las puertas de la titularidad en el lateral derecho a Marcos Llorente, consolidado este año como el mejor en su puesto en la Liga de Campeones.

En el eje de la zaga, junto al indiscutible Aymeric Laporte, emerge la figura del joven Pau Cubarsí, quien se estrena en una gran cita internacional de este calibre. Marc Cucurella completará la línea defensiva en el perfil izquierdo, mientras que el centro del campo mantendrá su estructura de plenas garantías con el tridente formado por Rodri, Fabián Ruiz y Pedri.