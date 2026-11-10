El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha admitido que el proceso de repatriación de menores no acompañados desde Ceuta exige un análisis individualizado caso por caso para preservar el interés superior del menor, lo que impide devoluciones automáticas o inmediatas.

Lee tambien: Torres defiende que «afirmar que Ceuta no avanza hacia la normalidad es mentir» tras el retorno de más de 15.000 migrantes

Exigencias legales y complejidad en los expedientes

Durante su comparecencia, Torres ha aclarado que desde el pasado 10 de agosto no se ha producido la devolución de ningún menor migrante a Marruecos. El ministro ha recordado que la competencia sobre la tutela de los menores recae en la Ciudad Autónoma de Ceuta —gobernada por el Partido Popular— y ha subrayado la dificultad técnica y jurídica del procedimiento:

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

Protección del interés del menor: La legislación vigente obliga a evaluar cada expediente de forma individual con la intervención de los servicios competentes.

La legislación vigente obliga a evaluar cada expediente de forma individual con la intervención de los servicios competentes. Trámite de reagrupación: Pese a haber remitido alrededor de 100 expedientes a Marruecos para gestionar posibles reagrupaciones familiares, hasta el momento ninguna de estas solicitudes ha derivado en un retorno efectivo.

Pese a haber remitido alrededor de 100 expedientes a Marruecos para gestionar posibles reagrupaciones familiares, hasta el momento ninguna de estas solicitudes ha derivado en un retorno efectivo. Alternativas asistenciales: Si la repatriación no prospera, el marco legal impone mantener la custodia en el sistema de protección ceutí o proceder a la reubicación en otras comunidades autónomas.

Rechazo a la «demagogia» de PP y Vox

El titular de Política Territorial ha aprovechado su intervención para responder críticamente a los discursos que exigen devoluciones inmediatas a la frontera. Torres ha señalado que el propio PP no ha ejecutado repatriaciones en Ceuta dada la complejidad del marco normativo y ha calificado de «engaño» las propuestas planteadas por formaciones como Vox, al remarcar que ese modelo de retorno exprés no se aplica de manera automática en ningún entorno normativo de la Unión Europea.

Lee tambien: Los ministros Marlaska, Saiz y Torres evitan por tercera vez dar explicaciones en el Parlamento Europeo sobre la crisis de Ceuta