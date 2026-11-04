Embat y J.P. Morgan Payments han anunciado una nueva integración que simplifica la conectividad bancaria, permitiendo a los clientes conjuntos conectar sus cuentas bancarias con la plataforma de gestión de tesorería de Embat de forma rápida y sencilla.

Lee tambien: Black Friday: españoles ajustan su presupuesto a 370€ de media

Tradicionalmente, la conexión de una plataforma de tesorería a un banco requería un proceso largo de obtención de certificados que podía tardar meses. Sin embargo, con esta integración, los clientes pueden autenticar y conectar sus cuentas en cuestión de segundos, eliminando la necesidad de desarrollo informático.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

Esta funcionalidad es especialmente ventajosa para organizaciones con múltiples filiales, ya que la gestión de certificados multi-tenant de J.P. Morgan permite cubrir de forma segura varias entidades bajo una única configuración de seguridad.

Lee tambien: ONLOGIST patrocinará el afterwork de eXpo GANVAM 2026

Embat será el primer sistema de gestión de tesorería en beneficiarse de la interfaz de usuario de J.P. Morgan Payments, ofreciendo a los clientes una experiencia integral para gestionar sus capacidades y seguimiento de la incorporación.

Antonio Berga, co-CEO de Embat, destacó que esta colaboración elimina los obstáculos en la conectividad bancaria, permitiendo a los clientes tomar decisiones basadas en datos en tiempo real.