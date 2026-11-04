Representantes de JUCIL y JUPOL han llevado a cabo una denuncia en el Parlamento Europeo sobre la escasez de medios, protección y respaldo institucional que sufren los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional en su labor, en particular en la ciudad autónoma de Ceuta.

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Como parte de un encuentro organizado por la delegación de Vox en Bruselas, ambas organizaciones han subrayado la crítica situación en Ceuta, así como la lucha contra el narcotráfico en Andalucía y los episodios de violencia que enfrentan las fuerzas de seguridad. Este encuentro ha servido para comunicar a la Eurocámara sus reivindicaciones, las cuales destacan que el Ejecutivo español ha dejado a sus cuerpos de seguridad expuestos a situaciones de riesgo sin los recursos necesarios para enfrentar los actuales desafíos.

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La portavoz de JUCIL, Milagros Cívico, ha enfatizado que la falta de recursos humanos y jurídicos impide la adecuada garantía de seguridad en Ceuta. Cívico ha exigido medios suficientes para vigilar las fronteras, subrayando que ello no puede depender exclusivamente del esfuerzo personal de los agentes. «Los refuerzos no son suficientes cuando la situación está desbordada», ha afirmado.

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Por su parte, Laura García, portavoz de JUPOL, recordó que su sindicato mostró un vídeo de julio por la entrada masiva de migrantes. García cuestionó la efectividad de los efectivos desplegados en aquel momento, quienes consideró insuficientes frente al número de personas que asaltaron la frontera. Criticó también la decisión de redirigir agentes destinados en la frontera hacia tareas administrativas tras la crisis.

Durante su intervención, García describió situaciones específicas vividas en Ceuta, incluyendo la presencia de asentamientos en zonas montañosas cercanas a los agentes, resaltando que muchas mujeres y niñas se sentían más seguras en su proximidad debido al temor a agresiones sexuales.

La reunión también se centró en la lucha contra el narcotráfico, donde se demandaron recursos adecuados para enfrentar este problema, con llamadas a mejorar la dotación de embarcaciones y formación para los agentes. Se hizo hincapié en que la labor policial requiere el apoyo necesario para poder cumplir con su misión de garantizar la seguridad.