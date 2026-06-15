El exluchador de UFC, Daniel Cormier, publicó y borró minutos después unas capturas donde el hijo de Donald Trump le preguntaba por el estado de los combatientes y posibles apuestas. Eric Trump alega un hackeo con Inteligencia Artificial.

El histórico evento UFC Freedom 250 —celebrado en la mismísima Casa Blanca para conmemorar el 80º cumpleaños de Donald Trump— debía ser recordado por la imponente victoria del estadounidense Justin Gaethje ante el hispanogeorgiano Ilia Topuria. Sin embargo, el foco mediático se ha desviado radicalmente del octógono hacia los despachos de la familia presidencial. Eric Trump se ha convertido en el centro de una tormenta en redes sociales tras la filtración de una polémica conversación que dinamita la limpieza del deporte.

El tuit de Daniel Cormier que desató el caos

Justo antes de que comenzaran los combates, la cuenta oficial de Daniel Cormier, leyenda y exluchador de la UFC, hizo saltar todas las alarmas al publicar un tuit incendiario acompañado de capturas de pantalla de una supuesta conversación privada con Eric Trump.

«Probablemente reciba muchas críticas por sacar esto a la luz, pero me niego a guardar silencio», arrancaba el mensaje de Cormier. «La UFC es un deporte que me apasiona profundamente. No toleraré este tipo de comportamiento interno. ¡Qué vergüenza para cualquiera que intente arruinar este hermoso evento!».

Aunque el tuit fue borrado apenas unos minutos después, el tiempo en el entorno digital fue suficiente para que se viralizara de forma masiva. Periodistas de renombre en el sector de las MMA, como el veterano Adam Martin, confirmaron la veracidad de la publicación original, asegurando haber visto el tuit en la cuenta de Cormier antes de su fulminante eliminación.

La polémica transcripción: Lesiones, apuestas y dinero

La supuesta charla de mensajería directa entre el hijo del presidente y el analista deportivo escaló rápidamente de una cortesía formal a una propuesta que rozaba la ilegalidad deportiva:

Eric Trump: «Hola Daniel, mañana asistiré a UFC 250, vi que estabas participando en el evento, ¡espero verte allí!»

«Hola Daniel, mañana asistiré a UFC 250, vi que estabas participando en el evento, ¡espero verte allí!» Daniel Cormier: «¡Eric, no esperaba un mensaje directo tuyo! ¡Estoy emocionado de conocerte a ti y a tu familia! ¡Mucho cariño, hermano!»

«¡Eric, no esperaba un mensaje directo tuyo! ¡Estoy emocionado de conocerte a ti y a tu familia! ¡Mucho cariño, hermano!» E.T.: «¿Puedes decirme algo sobre los luchadores? ¿Quién crees que ganará?»

«¿Puedes decirme algo sobre los luchadores? ¿Quién crees que ganará?» D.C.: «Jaja, me gusta mantenerme imparcial, pero me encanta ver pelear a Nickal.»

«Jaja, me gusta mantenerme imparcial, pero me encanta ver pelear a Nickal.» E.T.: «¿Has hecho alguna apuesta?»

«¿Has hecho alguna apuesta?» D.C.: «No, en realidad no tengo permitido apostar a las cartas ni a nada parecido.»

«No, en realidad no tengo permitido apostar a las cartas ni a nada parecido.» E.T.: «¿Tienes conocimiento de que alguno de los combatientes esté lesionado?»

«¿Tienes conocimiento de que alguno de los combatientes esté lesionado?» D.C.: «No estoy muy seguro de por qué me preguntas esto, pero creo que todos están en buen estado.»

«No estoy muy seguro de por qué me preguntas esto, pero creo que todos están en buen estado.» E.T.: «Iré directo al grano. ¿Hay algún amaño en alguna de las peleas? He estado siguiendo de cerca la pelea de Lopes y creo que una sorpresa no sería descabellada. $$»

D.C.: «No, ninguna de nuestras peleas está amañada y, sinceramente, me horroriza que siquiera me preguntes algo así.»

La defensa de Eric Trump: «Es una parodia de IA»

La respuesta por parte del entorno de la Casa Blanca no se ha hecho esperar. Tras el revuelo y el posterior borrado por parte de Cormier, Eric Trump acudió a su cuenta oficial en la red social ‘X’ (antes Twitter) para desmentir categóricamente los hechos, apuntando a un ciberataque.

En declaraciones exclusivas al Wall Street Journal, el hijo del mandatario se mostró tajante:

«Ese no soy yo en absoluto. Ni siquiera sabía quién era ese tipo. Esto es una especie de parodia de inteligencia artificial. Es una locura».

El escándalo empaña un fin de semana que pretendía ser una fiesta política y deportiva sin precedentes dentro de los muros de la residencia presidencial. Mientras la UFC intenta mantener el control de daños, la opinión pública se debate entre la veracidad de las capturas de Cormier o la teoría del hackeo masivo mediante herramientas de deepfake e Inteligencia Artificial.