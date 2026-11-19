El Espanyol W – Valencia W se juega el lunes 23 de noviembre a las 20:00 (hora peninsular). El canal de televisión en España está pendiente de confirmar: lo actualizaremos en cuanto se anuncie.

Partido: Espanyol W – Valencia W

Espanyol W – Valencia W Competición: Liga F, jornada 12

Liga F, jornada 12 Fecha: lunes 23 de noviembre

lunes 23 de noviembre Hora: 20:00 (hora peninsular)

20:00 (hora peninsular) Canal de TV: Pendiente de confirmar

Pendiente de confirmar Estadio: Ciutat Esportiva Dani Jarque

El Espanyol W recibe al Valencia W en la jornada 12 de la Liga F en el estadio Ciutat Esportiva Dani Jarque. El equipo local se encuentra en la 7ª posición con 15 puntos tras 11 partidos, habiendo anotado 15 goles y recibido 14. En sus últimos cinco encuentros, el Espanyol ha logrado 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas. Por su parte, el Valencia W ocupa la 16ª posición con 7 puntos, con 8 goles a favor y 19 en contra. En sus últimos cinco partidos, el Valencia ha conseguido 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas.

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Así llegan los equipos

Espanyol W: 7º con 15 puntos en 11 partidos (15 goles a favor y 14 en contra); en sus últimos 5 partidos: 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas (resultados: D-V-V-E-D)

Valencia W: 16º con 7 puntos en 11 partidos (8 goles a favor y 19 en contra); en sus últimos 5 partidos: 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas (resultados: E-V-V-D-D)

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