El Espanyol W – Valencia W se juega el lunes 23 de noviembre a las 20:00 (hora peninsular). El canal de televisión en España está pendiente de confirmar: lo actualizaremos en cuanto se anuncie.
- Partido: Espanyol W – Valencia W
- Competición: Liga F, jornada 12
- Fecha: lunes 23 de noviembre
- Hora: 20:00 (hora peninsular)
- Canal de TV: Pendiente de confirmar
- Estadio: Ciutat Esportiva Dani Jarque
El Espanyol W recibe al Valencia W en la jornada 12 de la Liga F en el estadio Ciutat Esportiva Dani Jarque. El equipo local se encuentra en la 7ª posición con 15 puntos tras 11 partidos, habiendo anotado 15 goles y recibido 14. En sus últimos cinco encuentros, el Espanyol ha logrado 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas. Por su parte, el Valencia W ocupa la 16ª posición con 7 puntos, con 8 goles a favor y 19 en contra. En sus últimos cinco partidos, el Valencia ha conseguido 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas.
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Así llegan los equipos
- Espanyol W: 7º con 15 puntos en 11 partidos (15 goles a favor y 14 en contra); en sus últimos 5 partidos: 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas (resultados: D-V-V-E-D)
- Valencia W: 16º con 7 puntos en 11 partidos (8 goles a favor y 19 en contra); en sus últimos 5 partidos: 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas (resultados: E-V-V-D-D)
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