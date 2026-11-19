El Levante – Elche se juega el lunes 23 de noviembre a las 21:00 (hora peninsular) y se podrá ver por televisión en DAZN LaLiga y DAZN.

Partido: Levante – Elche

Levante – Elche Competición: LaLiga, jornada 13

LaLiga, jornada 13 Fecha: lunes 23 de noviembre

lunes 23 de noviembre Hora: 21:00 (hora peninsular)

21:00 (hora peninsular) Canal de TV: DAZN LaLiga y DAZN

El Levante y el Elche se enfrentan en la jornada 13 de LaLiga en un duelo crucial por la permanencia. El Levante ocupa la 17ª posición con 11 puntos tras 12 partidos, habiendo anotado 16 goles y recibido 21. En sus últimos cinco encuentros, el equipo ha logrado 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas. Por su parte, el Elche se sitúa en la 18ª posición con 10 puntos, con 14 goles a favor y 20 en contra. Su reciente trayectoria también muestra 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas en los últimos cinco partidos.

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Así llegan los equipos

Levante: 17º con 11 puntos en 12 partidos (16 goles a favor y 21 en contra); en sus últimos 5 partidos: 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas (resultados: E-D-D-V-E)

Elche: 18º con 10 puntos en 12 partidos (14 goles a favor y 20 en contra); en sus últimos 5 partidos: 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas (resultados: D-D-V-E-E)

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