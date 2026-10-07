HELSINKI — En el marco de su viaje de Estado a Finlandia, el Rey Felipe VI ha defendido este miércoles en Helsinki que la frontera exterior de la Unión Europea es «una y la misma» para todos los socios comunitarios. Durante su discurso en la cena de Estado ofrecida por el presidente finlandés, Alexander Stubb, el monarca subrayó que cualquier amenaza a los límites europeos, como los recientes acontecimientos en Ceuta, repercute directamente en la seguridad e integridad del conjunto de la UE.

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Felipe VI hizo hincapié en que la protección del perímetro exterior europeo exige un «ejercicio solidario y eficaz» por parte de todos los Estados miembros, al advertir de que en esta tarea se juega «el futuro mismo de la construcción europea». Sus palabras llegaron como respuesta al gesto de apoyo del presidente Stubb, quien manifestó expresamente la solidaridad de Finlandia tras la entrada masiva de migrantes registrada a finales de julio en Ceuta. El mandatario nórdico comparó los desafíos de España con la presión migratoria que afronta su país en la frontera con Rusia, recalcando que ningún socio debe ser dejado solo ante estas crisis.

En el plano geopolítico y de defensa, el monarca español abogó por una Europa «fuerte, decidida y resiliente» con una visión estratégica de 360 grados. Asimismo, celebró la reciente incorporación de Finlandia a la OTAN como un pilar imprescindible para reforzar tanto el vínculo transatlántico como la autonomía europea, en un contexto global donde la paz «ha dejado de ser un bien adquirido».

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La jornada institucional en Helsinki incluyó una reunión de trabajo de las delegaciones bilaterales, un almuerzo con el alcalde de la capital, Daniel Sazonov, y encuentros del Rey con el presidente del Parlamento, Jussi Halla-aho, y el primer ministro, Petteri Orpo. En paralelo, el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, mantuvo una reunión con su homóloga Elina Valtonen para reafirmar el compromiso de España con la seguridad de las regiones del Ártico y el Báltico.