Fernando Alonso tiene la intención de participar en el Dakar 2027, que inicialmente está programado para celebrarse entre el 1 y el 15 de enero en Arabia Saudí. Sin embargo, la situación de conflicto en Oriente Medio podría poner en duda la realización de esta emblemática carrera en su ubicación original.

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El bicampeón del mundo de Fórmula 1, que ya compitió en el Dakar en 2020, planea regresar al volante de un vehículo Prodrive, anteriormente conocido como Dacia, y que será carrozado como Aston Martin. Alonso compartirá equipo con el reconocido piloto Sebastien Loeb, uno de los favoritos para ganar la competición.

Conflicto en Oriente Medio amenaza el Dakar 2027

El conflicto en Oriente Medio, con tensiones entre Israel, Estados Unidos e Irán, podría afectar la celebración del Dakar 2027 en Arabia Saudí. La organización del evento, Amaury Sport Organisation (ASO), ya está considerando un plan alternativo que trasladaría la carrera a Marruecos, donde se desarrollaría en un formato más corto de ocho etapas.

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A pesar de la incertidumbre, Alonso mantiene su intención de participar en el Dakar, que sería una celebración de su continuidad en la Fórmula 1. La decisión final sobre la ubicación de la carrera dependerá de la evolución del conflicto y de las evaluaciones de seguridad de las aseguradoras y equipos participantes.

Prodrive y el equipo de Alonso

El vehículo que Fernando Alonso conducirá en el Dakar 2027 será un Prodrive, que ha heredado el Dacia Sandrider con el que Al-Attiyah ganó el Dakar 2026. Este coche será presentado como un Aston Martin, y Alonso contará con Marc Coma como copiloto. La participación de Alonso en el Dakar 2027 dependerá de las condiciones de seguridad en la región y de las decisiones que tome la organización en respuesta a la situación geopolítica.

Mientras tanto, la comunidad del automovilismo sigue atenta a las decisiones que se tomen respecto al Dakar 2027, ya que la situación en Oriente Medio sigue siendo volátil y podría influir en la logística y seguridad del evento.