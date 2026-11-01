Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio) afronta la semana del 2 al 8 de noviembre de 2026 con la comunicación como eje de sus relaciones y decisiones. Será un buen momento para ordenar prioridades y reservar tiempo para el descanso.
Lee tambien: Horóscopo de hoy, lunes 2 de noviembre: amor, salud y dinero
Amor y relaciones
Al comienzo de la semana, una conversación pendiente puede ayudar a aclarar expectativas. Si tienes pareja, expresar lo que necesitas con calma facilitará el entendimiento.
Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30
Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis.
Si estás conociendo a alguien, conviene prestar atención a sus gestos y no precipitar las conclusiones. El fin de semana favorecerá los planes tranquilos con personas cercanas.
Lee tambien: Horóscopo semanal Piscis: del 2 al 8 de noviembre
Trabajo y finanzas
Entre el lunes y el miércoles, Géminis tendrá la oportunidad de revisar tareas y organizar los próximos pasos. Antes de asumir nuevos compromisos, comprueba el tiempo que puedes dedicarles.
En el terreno económico, la segunda mitad de la semana invita a repasar gastos y evitar compras impulsivas. Una decisión meditada te permitirá cerrar la semana con mayor claridad.
Salud y bienestar
El ritmo de los primeros días puede exigir pausas para recuperar la concentración. Mantener horarios de descanso y dedicar un espacio a una actividad agradable contribuirá a equilibrar la semana.
Días clave de la semana
Fechas destacadas
- Lunes 2 de noviembre: momento para ordenar tareas y establecer prioridades.
- Miércoles 4 de noviembre: una conversación puede ayudar a resolver dudas en una relación.
- Sábado 7 de noviembre: jornada propicia para descansar y compartir tiempo con personas cercanas.
Consejo semanal para Géminis
Escucha antes de decidir y avanza paso a paso. No necesitas resolverlo todo a la vez: elegir lo importante te ayudará a aprovechar mejor la semana.
Consulta tu signo esta semana: Aries · Tauro · Cáncer · Leo · Virgo · Libra · Escorpio · Sagitario · Capricornio · Acuario · Piscis
Te puede interesar
- Emotivo homenaje a Raúl Triguero en el programa ¡De viernes! tras su fallecimiento en accidente ferroviario
- La dura reflexión de Pablo Motos tras el accidente de trenes en Toledo: «¿Dónde está el dinero? Basta de mentiras»
- Lo último: Juan Vivas acompaña a los ceutíes en el Día de la Mochila
- Más noticias de Sociedad
- horóscopo