Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio) afronta la semana del 2 al 8 de noviembre de 2026 con la comunicación como eje de sus relaciones y decisiones. Será un buen momento para ordenar prioridades y reservar tiempo para el descanso.

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Amor y relaciones

Al comienzo de la semana, una conversación pendiente puede ayudar a aclarar expectativas. Si tienes pareja, expresar lo que necesitas con calma facilitará el entendimiento.

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Si estás conociendo a alguien, conviene prestar atención a sus gestos y no precipitar las conclusiones. El fin de semana favorecerá los planes tranquilos con personas cercanas.

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Trabajo y finanzas

Entre el lunes y el miércoles, Géminis tendrá la oportunidad de revisar tareas y organizar los próximos pasos. Antes de asumir nuevos compromisos, comprueba el tiempo que puedes dedicarles.

En el terreno económico, la segunda mitad de la semana invita a repasar gastos y evitar compras impulsivas. Una decisión meditada te permitirá cerrar la semana con mayor claridad.

Salud y bienestar

El ritmo de los primeros días puede exigir pausas para recuperar la concentración. Mantener horarios de descanso y dedicar un espacio a una actividad agradable contribuirá a equilibrar la semana.

Días clave de la semana

Fechas destacadas

Lunes 2 de noviembre: momento para ordenar tareas y establecer prioridades.

momento para ordenar tareas y establecer prioridades. Miércoles 4 de noviembre: una conversación puede ayudar a resolver dudas en una relación.

una conversación puede ayudar a resolver dudas en una relación. Sábado 7 de noviembre: jornada propicia para descansar y compartir tiempo con personas cercanas.

Consejo semanal para Géminis

Escucha antes de decidir y avanza paso a paso. No necesitas resolverlo todo a la vez: elegir lo importante te ayudará a aprovechar mejor la semana.

Consulta tu signo esta semana: Aries · Tauro · Cáncer · Leo · Virgo · Libra · Escorpio · Sagitario · Capricornio · Acuario · Piscis

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