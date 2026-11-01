Leo afronta la semana del 2 al 8 de noviembre de 2026 con la oportunidad de ordenar sus prioridades y dedicar tiempo tanto a sus relaciones como a sus tareas pendientes.

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Amor y relaciones

Al comienzo de la semana, una conversación tranquila puede ayudar a Leo a expresar lo que necesita sin dejar de escuchar a la otra persona. Conviene evitar las conclusiones precipitadas.

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De cara al fin de semana, compartir una actividad sencilla puede favorecer el acercamiento, tanto en pareja como con amistades o familiares.

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Trabajo y finanzas

Entre el lunes y el miércoles, Leo puede avanzar si organiza las tareas por orden de importancia. Revisar los detalles antes de dar por terminado un trabajo le ayudará a afrontar los siguientes compromisos con más claridad.

En el plano económico, la semana invita a repasar los gastos y valorar las compras con calma. Antes de asumir un nuevo compromiso, conviene comprobar que encaja en el presupuesto.

Salud y bienestar

Reservar momentos de descanso durante la semana puede ayudar a Leo a mantener el equilibrio. Una rutina de sueño regular y alguna pausa entre tareas serán buenas aliadas.

Días clave de la semana

Fechas destacadas

Lunes 2: buen momento para ordenar las tareas y fijar prioridades.

buen momento para ordenar las tareas y fijar prioridades. Miércoles 4: una conversación puede servir para aclarar expectativas.

una conversación puede servir para aclarar expectativas. Sábado 7: ocasión para descansar y compartir tiempo con personas cercanas.

Consejo semanal para Leo

Avanza paso a paso y deja espacio para escuchar a los demás. Combinar iniciativa y calma puede ayudarte a cerrar la semana con una visión más clara de tus prioridades.

Consulta tu signo esta semana: Aries · Tauro · Géminis · Cáncer · Virgo · Libra · Escorpio · Sagitario · Capricornio · Acuario · Piscis

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