Del 7 al 13 de septiembre de 2026, Piscis tiene una semana para convertir en acuerdos lo que quedó a medias este verano: nombre, plan y conversación en asuntos afectivos y laborales.

Lee tambien: Un día como hoy, 7 de septiembre: deporte, política y terremotos que marcaron la Historia

Amor y relaciones

Al inicio de la semana tu sensibilidad se vuelve más selectiva; si estás en pareja, aumenta la necesidad de hablar con calma sobre asuntos pendientes y poner palabras a lo que ya sientes.

Marte facilita marcar límites con ternura: evita el silencio por evitar el conflicto y procura expresar tu posición desde el “yo siento” para que la otra persona entienda sin que la conversación derive en reproches.

Lee tambien: Predicciones gratis para Tauro: semana clave del 7 al 13 de septiembre de 2026, salud, amor y trabajo

Para solteros, entre el 9 y el 11 de septiembre puede aparecer una señal afectiva desde el entorno laboral o social; actúa con claridad (un mensaje directo, una cita con intención) y protege tus expectativas.

Evita absorber emociones ajenas: si una conversación te desordena, pregunta, concreta y observa; esa postura preserva tu energía y ayuda a que el vínculo avance con mayor claridad.

Trabajo y finanzas

La semana favorece un ritmo más ordenado si priorizas y documentas: fechas, pasos siguientes y evidencias harán que tus propuestas en reuniones ganen credibilidad.

En empresas, pymes y comercios de Ceuta, esa capacidad de estructurar ideas puede traducirse en mejoras visibles en procesos y en la percepción de clientes y compañeros.

En lo financiero, revisa gastos recurrentes y plazos; evita compras impulsivas y aprovecha para negociar condiciones o renegociar pagos si procede. Si esperas una respuesta (pago, confirmación, aprobación), podría demorarse: mantén el seguimiento con paciencia.

Salud y bienestar

Prioriza la higiene del sueño: regula horarios y descarga la mente antes de acostarte.

Incluye paseos cortos al final del día y estiramientos suaves; en jornadas largas haz pausas activas para prevenir tensiones en cuello, espalda y mandíbula. Mantén hidratación y ejercicios de respiración breve durante la jornada para reducir la rumiación.

Días clave de la semana

Martes 8 de septiembre: conversación decisiva en el ámbito afectivo. Puede surgir una aclaración que devuelve tranquilidad, siempre que hables desde el “yo siento” y no desde el reproche.

conversación decisiva en el ámbito afectivo. Puede surgir una aclaración que devuelve tranquilidad, siempre que hables desde el “yo siento” y no desde el reproche. Jueves 10 de septiembre: impulso laboral para presentar ideas y cerrar asuntos. Es un buen día para enviar propuestas, actualizar documentación y concretar acuerdos.

impulso laboral para presentar ideas y cerrar asuntos. Es un buen día para enviar propuestas, actualizar documentación y concretar acuerdos. Sábado 12 de septiembre: foco en bienestar. Ideal para ordenar rutinas, revisar el descanso y cortar dinámicas que te drenan energía.

Consejo semanal para Piscis

Haz una lista corta de prioridades, habla con sinceridad y cuida tu descanso. Si conviertes tu intuición en pasos concretos ganarás claridad en el amor y solidez en el trabajo.

Te puede interesar