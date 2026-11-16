El precio máximo del butano envasado se fija en 127,7838 cts.€/kg antes de impuestos.

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A partir del 17 de noviembre de 2026, el precio máximo de venta del butano comercial envasado en Ceuta será de 127,7838 cts.€/kg antes de impuestos. Esta medida se aplica a los envases de carga igual o superior a 8 kg e inferior a 20 kg, excluyendo aquellos destinados a usos como carburante.

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A quién afecta

La resolución afecta a los suministros de butano comercial envasado pendientes de ejecución en todo el territorio español, incluyendo Ceuta, a partir de la fecha mencionada. Las autoridades de Ceuta podrán ajustar los costes de comercialización según lo dispuesto en la normativa vigente.

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Desde cuándo

El nuevo precio máximo entrará en vigor desde las cero horas del 17 de noviembre de 2026. Los suministros que no se hayan realizado o estén en proceso a esa hora se verán afectados por esta resolución.

La disposición se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 16 de noviembre de 2026 (referencia BOE-A-2026-23896).