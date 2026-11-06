CEUTA — Los dispositivos de los Puntos Violeta destinados a la prevención y atención de la violencia sexual en Ceuta han alcanzado un total de 3.323 atenciones tras la crisis migratoria vivida en la ciudad. El despliegue, enfocado en blindar la protección y ofrecer información especializada, ha puesto el foco en la vulnerabilidad de mujeres y menores en este contexto excepcional.

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Un balance marcado por la presión asistencial

La labor de estos recursos itinerantes y fijos, impulsados a través del Centro Asesor de la Mujer y financiados con fondos del Ministerio de Igualdad, ha adaptado su actividad progresivamente para dar respuesta a las necesidades sobre el terreno:

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Asentamientos y espacios de acogida: Cerca de 1.200 de las atenciones globales se han concentrado de manera directa en los espacios habilitados para la acogida de inmigrantes y en diversos asentamientos.

Cerca de globales se han concentrado de manera directa en los espacios habilitados para la acogida de inmigrantes y en diversos asentamientos. Evolución por meses: El dispositivo intensificó su presencia de forma notable conforme avanzaba el periodo posterior a la crisis, contabilizando 944 atenciones (con 9 dispositivos activos) en agosto; 1.421 atenciones (y 21 dispositivos) en septiembre; y 958 atenciones (con 30 dispositivos desplegados) durante el mes de octubre.

El dispositivo intensificó su presencia de forma notable conforme avanzaba el periodo posterior a la crisis, contabilizando (con 9 dispositivos activos) en agosto; (y 21 dispositivos) en septiembre; y (con 30 dispositivos desplegados) durante el mes de octubre. Herramientas de prevención: Como parte de la estrategia de sensibilización y autoprotección, se han repartido miles de folletos informativos y llaveros con alarma destinados a alertar y disuadir ante posibles situaciones de riesgo.

Preocupación institucional ante el impacto en las mujeres

Desde las instituciones locales se ha advertido de un repunte preocupante en los casos y en la situación de inseguridad percibida por las mujeres en la ciudad autónoma. Las autoridades han señalado la alarma generada por la pérdida de libertad de movimiento en determinados horarios y zonas, así como el impacto especialmente grave que este contexto de vulnerabilidad está teniendo sobre la infancia y la adolescencia.

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Los Puntos Violeta continúan operando como un recurso clave de proximidad, combinando la labor de concienciación ciudadana en zonas comerciales y de ocio nocturno con la asistencia directa y la derivación a recursos especializados en los puntos de acogida.