La Unión Europea y el Reino Unido se preparan para dar un nuevo impulso a su relación, cinco años después del Brexit. La cumbre de este viernes en Bruselas tiene como objetivo traducir el acercamiento político en avances concretos, aunque persistan diferencias de fondo. La gran incógnita es hasta dónde están dispuestas a llegar ambas partes en este proceso.

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El encuentro contará con la presencia del presidente del Consejo Europeo, António Costa, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el primer ministro británico, Andy Burnham. Esta es la segunda cumbre bilateral desde que se estableció la asociación estratégica en mayo de 2025 en Londres, en un contexto marcado por el impacto del Brexit y las tensiones geopolíticas derivadas de la guerra en Ucrania y la crisis en Gaza.

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Objetivos de la cumbre

El primer ministro británico, Andy Burnham, ha reconocido que la relación post-Brexit no es «lo suficientemente buena». Por su parte, Ursula von der Leyen espera «una cumbre de ambición y resultados concretos», subrayando que la UE y el Reino Unido tienen mucho que lograr juntos, como facilitar el comercio agroalimentario, profundizar la cooperación en energía y clima, acercar a los ciudadanos y reforzar la seguridad y defensa.

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Las negociaciones se centran en tres grandes expedientes: un pacto de homologación agroalimentaria para eliminar la mayoría de los controles fronterizos para marzo de 2028, la vinculación de los sistemas de comercio de emisiones (ETS) y la implementación de un programa de movilidad juvenil. António Costa destacó que la cumbre permitirá «demostrar un compromiso común con la asociación estratégica UE-Reino Unido y reafirmar la responsabilidad compartida sobre la seguridad de Europa y más allá».

Desafíos y fricciones

A pesar de la buena voluntad diplomática, persisten fricciones económicas y políticas. La UE solicita abaratar las matrículas universitarias para estudiantes comunitarios en Reino Unido, una medida que no es bien recibida en Londres debido a la dependencia de las universidades británicas de estos ingresos. Además, Reino Unido busca que sus coches obtengan el sello de ‘Made in Europe’, lo que les permitiría acceder a contratos públicos y subsidios del bloque.

Sin embargo, la Comisión Europea advierte que dar un trato preferente a la industria británica sin exigir el cumplimiento de las mismas normas que a los fabricantes comunitarios, o sin que Londres aplique aranceles a los coches eléctricos de China, rompería las reglas de competencia del mercado único.

Otros frentes de discusión incluyen la integración de las redes eléctricas, donde Bruselas exige a Londres contribuir a los fondos regionales comunitarios, y las reservas de socios como Francia a abrir el programa europeo de compra colectiva de defensa (SAFE) a empresas británicas. Aunque la cumbre del viernes pueda avanzar en frentes concretos, la cuestión central sigue siendo hasta dónde está dispuesto a acercarse el Reino Unido a las reglas comunitarias y cuánto está dispuesta la UE a relajar sus condiciones para mejorar la relación con Londres.