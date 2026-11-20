China está decidida a transformar su relación económica con África, pasando de la explotación de recursos naturales y construcción de infraestructuras a convertir el continente en una nueva fábrica del mundo. Esta estrategia busca ampliar la influencia internacional de China y ofrecer nuevas oportunidades de negocio a sus empresas privadas, que enfrentan presión sobre sus beneficios y una demanda interna debilitada.

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El continente africano, con una población de 1.500 millones de personas y una clase media emergente, presenta un mercado atractivo para el sector privado chino. En 2025, el comercio bilateral entre China y África alcanzó los 348.000 millones de dólares, con un superávit comercial de 102.000 millones de dólares a favor de China.

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Inversiones chinas en manufactura africana

China está aumentando sus inversiones en manufacturas en África, superando las del sector extractivo. En 2025, las inversiones en manufactura y procesamiento industrial alcanzaron los 7.700 millones de dólares. Kenia y Tanzania son los principales destinos de estas inversiones debido a su estabilidad e infraestructuras. En Kenia, más de 350 empresas chinas operan con proyectos valorados en 11.000 millones de dólares, mientras que Tanzania ha atraído 12.500 millones de dólares en la última década, generando 150.000 empleos.

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Otros países africanos también están recibiendo inversiones chinas. Etiopía alberga fábricas de cerámica de capital chino, Zimbabue cuenta con la planta siderúrgica de Manhize, y Marruecos ha atraído inversiones en vehículos eléctricos y materiales para baterías.

Apoyo de Pekín y dimensión geopolítica

El respaldo de Pekín a esta iniciativa se concretó en la cumbre del Foro de Cooperación China-África en 2024, donde el presidente Xi Jinping presentó un plan de acción de tres años con un paquete de 50.000 millones de dólares para impulsar la modernización industrial en África. Este plan incluye cooperación industrial, desarrollo de parques manufactureros, apoyo a pequeñas y medianas empresas, y formación de trabajadores, con 10.500 millones de dólares destinados a inversiones chinas en el continente.

Además, Xi Jinping se comprometió a generar un millón de empleos en África. La estrategia de China no es solo económica, sino también geopolítica, buscando reforzar alianzas en el Sur Global y ganar apoyos en instituciones multilaterales. En febrero, China anunció la eliminación de aranceles para productos de 53 países africanos, reforzando su posición como principal socio comercial del continente.