Efectivos de la Guardia Civil de Ceuta han llevado a cabo una intervención en aguas de la bahía sur que se ha saldado con la detención de un patrón de embarcación —catalogado como «pasador»— y el arresto de tres inmigrantes que trataban de eludir su expulsión de territorio nacional.

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Persecución marítima y maniobras de evasión

La intervención se desencadenó cuando los operadores del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) detectaron una embarcación de tipo semirrígida navegando de forma sospechosa y a gran velocidad en las inmediaciones del litoral ceutí. Tras darse la alerta, el Servicio Marítimo de la Benemérita desplegó una patrullera para interceptar el vehículo acuático.

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Al percatarse de la presencia policial, el patrón emprendió una arriesgada maniobra de fuga, realizando virajes bruscos y poniendo en riesgo la integridad de los ocupantes en su intento por ganar mar abierto. Pese a las maniobras evasivas, los agentes lograron cortar el paso a la lancha y reducir al piloto.

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Intento de fuga para eludir la repatriación

Tras el abordaje, las fuerzas de seguridad comprobaron que a bordo viajaban tres ciudadanos extranjeros en situación irregular. Las pesquisas iniciales permitieron constatar que los tres hombres intentaban abandonar Ceuta de manera clandestina en dirección a la Península para evitar ser ejecutados los expedientes de expulsión que pesaban sobre ellos tras su reciente entrada irregular en la ciudad.

El patrón de la embarcación ha sido puesto a disposición judicial imputado por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, mientras que los tres inmigrantes han sido trasladados a las dependencias policiales para dar curso a los trámites administrativos de repatriación pendientes.