El Ejecutivo central ha confirmado su intención de proceder al desmantelamiento progresivo de los campamentos e instalaciones provisionales de acogida habilitadas en Ceuta tras la crisis migratoria. La medida responde a una paulatina recuperación de la normalidad en la ciudad autónoma, impulsada fundamentalmente por el volumen de retornos hacia Marruecos.

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Claves del anuncio

Retorno de personas: Según los datos oficiales trasladados por el Ejecutivo, se han contabilizado alrededor de 13.000 retornos voluntarios o gestionados hacia Marruecos , lo que ha aliviado drásticamente la presión asistencial sobre los recursos extraordinarios.

Según los datos oficiales trasladados por el Ejecutivo, se han contabilizado alrededor de , lo que ha aliviado drásticamente la presión asistencial sobre los recursos extraordinarios. Plazas extraordinarias: Ante la masiva llegada de migrantes meses atrás, se desplegaron campamentos y dispositivos de emergencia que llegaron a sumar unas 7.500 plazas extraordinarias en puntos habilitados como recintos de la ciudad (incluyendo zonas portuarias e instalaciones específicas).

Ante la masiva llegada de migrantes meses atrás, se desplegaron campamentos y dispositivos de emergencia que llegaron a sumar unas en puntos habilitados como recintos de la ciudad (incluyendo zonas portuarias e instalaciones específicas). Señal de normalidad: Desde el Gobierno se ha incidido en que el desmantelamiento de estas infraestructuras temporales constituirá un hito clave para certificar el restablecimiento del funcionamiento habitual en el ámbito fronterizo y de acogida ceutí.

Colaboración social y futuro del dispositivo

Durante las intervenciones en las que se ha dado a conocer la hoja de ruta, se ha querido poner en valor la estrecha colaboración mantenida con las diferentes entidades sociales y organizaciones humanitarias. Estas organizaciones han asumido el peso de la gestión diaria en los campamentos y centros de primera acogida durante los momentos más críticos de la emergencia.

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Con este repliegue, el Estado mantendrá los dispositivos estables y de carácter humanitario ya existentes con anterioridad en la ciudad —como el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI)—, adaptando los recursos a los flujos reales de la frontera y cerrando definitivamente las estructuras excepcionales levantadas para la crisis.

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