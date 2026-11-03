La Policía Nacional ha puesto el foco en una nueva y sofisticada línea de actuación de las redes de tráfico de personas. Los investigadores han abierto una investigación exhaustiva contra una organización criminal especializada en facilitar documentos de identidad auténticos de terceras personas a inmigrantes en situación irregular, esquivando así los habituales filtros de los documentos falsificados.

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El método: Identidades reales para sortear los controles

Según los datos recabados por los cuerpos policiales, esta red mafiosa opera cobrando cantidades que oscilan entre los 3.000 y los 6.000 euros. A diferencia de los métodos tradicionales basados en la falsificación de soportes, el modus operandi de esta trama consiste en la adquisición y cesión de Documentos Nacionales de Identidad (DNI) originales —pertenecientes a terceras personas dispuestas a lucrarse o coaccionadas—, permitiendo a los migrantes transitar y eludir los controles fronterizos y de seguridad con una apariencia de legalidad absoluta.

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La operativa ha saltado a la palestra tras detectar patrones sospechosos vinculados a algunos de los migrantes que lograron acceder a territorio peninsular tras los recientes asaltos a los pasos fronterizos en las ciudades autónomas.

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Refuerzo de la seguridad en las fronteras

Ante la gravedad del trasvase de documentos legítimos y el riesgo que supone para la seguridad nacional, las autoridades han intensificado la presencia policial y los controles específicos en puntos clave de tránsito. La investigación continúa abierta con el objetivo de desmantelar por completo la infraestructura de la red, identificar a los titulares originales que ceden o venden sus documentos y proceder a las detenciones de los cabecillas encargados de gestionar esta lucrativa operativa clandestina.