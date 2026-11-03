El delegado del Gobierno en Ceuta, David de la Encina, ha realizado un recorrido oficial por la barriada del Príncipe Alfonso con el objetivo de comprobar in situ el estado en el que se encuentra la zona tras el impacto de los acontecimientos registrados a finales de julio, cuando se produjo una intensa llegada de personas desde Marruecos bordeando el espigón del Tarajal.

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Durante su visita a pie de calle, el representante del Ejecutivo central mantuvo encuentros directos con vecinos y comerciantes locales. Esta toma de contacto sin intermediarios permitió a los residentes trasladar al delegado sus principales preocupaciones, inquietudes y necesidades cotidianas tras el desgaste que ha sufrido la barriada.

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El Príncipe Alfonso se ha erigido como uno de los enclaves más castigados por la presión migratoria, una situación crítica que también afectó de manera notable a otras zonas de la periferia como Príncipe Felipe, Sidi Embarek, Los Rosales o Loma Colmenar, sumado a los asentamientos temporales localizados en el litoral de las playas de Benítez y el Trampolín. Tras escuchar las demandas del tejido social, desde la Delegación del Gobierno se ha reafirmado el compromiso de intensificar los esfuerzos institucionales para garantizar que tanto esta barriada como el resto de áreas afectadas recuperen la normalidad absoluta a la mayor brevedad posible.

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