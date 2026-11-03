El Ejecutivo local de Ceuta ha puesto sobre la mesa una nueva estrategia para la seguridad y el control de su perímetro fronterizo: la integración de herramientas basadas en Inteligencia Artificial (IA) y nuevas tecnologías. La iniciativa, que se encuentra actualmente en fase de estudio, busca dotar a la ciudad de mecanismos de alerta temprana ante posibles crisis o flujos migratorios irregulares.

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Claves de la iniciativa tecnológica

Anticipación y prevención: El objetivo principal de incorporar soluciones de IA es procesar datos en tiempo real para conocer con antelación lo que ocurre en el entorno fronterizo , permitiendo a las autoridades reaccionar de forma predictiva y no solo reactiva.

El objetivo principal de incorporar soluciones de IA es procesar datos en tiempo real para , permitiendo a las autoridades reaccionar de forma predictiva y no solo reactiva. Financiación estratégica: Para acometer este tipo de proyectos orientados a la innovación en seguridad, la Ciudad contempla partidas específicas dentro de fondos y presupuestos concebidos para responder tanto a las necesidades extraordinarias como a los retos estructurales de la autonomía.

Para acometer este tipo de proyectos orientados a la innovación en seguridad, la Ciudad contempla partidas específicas dentro de fondos y presupuestos concebidos para responder tanto a las necesidades extraordinarias como a los retos estructurales de la autonomía. Apuesta por la modernización: Desde el Gobierno local se defiende que el contexto tecnológico actual ofrece herramientas altamente fiables para blindar los puntos críticos, aportando mayores cotas de seguridad y estabilidad tanto para la gestión institucional como para el conjunto de la ciudadanía ceutí.

En fase de análisis

Por el momento, el proyecto se encuentra en una etapa preliminar de evaluación técnica y presupuestaria, por lo que el Ejecutivo aún no ha detallado plazos concretos de implantación ni las especificaciones técnicas exactas que conformarán este sistema de vigilancia inteligente. No obstante, la medida refuerza la línea de priorizar soluciones tecnológicas avanzadas en la frontera sur de Europa.

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