LISBOA — Agentes de la Policía de Seguridad Pública (PSP) de Portugal desalojaron a primera hora de este martes las acampadas de protesta contra la crisis de la vivienda instaladas en los centros urbanos de Lisboa y Oporto. La intervención policial se saldó con varios detenidos en la capital lusa después de que los manifestantes se negaran a abandonar los asentamientos de forma voluntaria.

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El operativo comenzó en torno a las 06:00 hora local (05:00 GMT), momento en el que las fuerzas de seguridad lanzaron un ultimátum a los concentrados para que retiraran las tiendas de campaña y despejaran el espacio público.

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En el caso de Lisboa, donde la acampada permanecía instalada desde el pasado sábado en la emblemática y céntrica plaza del Rossio, los activistas trataron de resistir al desalojo formando un cordón humano y coreando consignas en defensa del derecho a la vivienda. Ante esta negativa, los efectivos del Cuerpo de Intervención de la PSP avanzaron contra la multitud para desmantelar la acampada por la fuerza, procediendo al desmantelamiento de las infraestructuras y al arresto de varios de los participantes.

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