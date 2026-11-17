El tenista español Rafa Jódar se enfrenta este martes 17 de noviembre al francés Arthur Fils en la segunda jornada de la fase de grupos de las ATP Finals 2026. El encuentro, que tendrá lugar en el Inalpi Arena de Turín a partir de las 14:00 horas —horario peninsular español—, resulta decisivo para ambos jugadores tras debutar con derrota en el torneo de maestros y necesitar un triunfo para mantener intactas sus opciones de clasificación a las semifinales.

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Un duelo trascendental en el Grupo John McEnroe tras la derrota inicial

El partido correspondiente al Grupo John McEnroe enfrenta a dos tenistas que buscan reponerse de sus tropiezos en la jornada inaugural. Rafa Jódar afronta este segundo compromiso en Turín después de caer frente al número uno del mundo, el alemán Alexander Zverev, por un doble 6-4. A pesar de aquel resultado adverso en su debut, el jugador madrileño conserva posibilidades matemáticas de avanzar en la competición, un objetivo que pasa inexorablemente por superar a su próximo rival.

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Por su parte, Arthur Fils llega a este enfrentamiento con la misma urgencia clasificatoria tras estrenarse en el torneo con una derrota en tres sets ante el estadounidense Ben Shelton, quien se impuso por 6-2, 3-6 y 6-3. El grupo se completa precisamente con el enfrentamiento entre Zverev y Shelton, programado para la sesión nocturna del mismo martes no antes de las 20:30 horas, lo que incrementa la relevancia del duelo matinal entre el español y el francés para clarificar el panorama de la fase de grupos.

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Antecedentes favorables para el tenista madrileño en el circuito

El encuentro de este martes en el Inalpi Arena supondrá el cuarto enfrentamiento oficial entre Arthur Fils y Rafa Jódar en el circuito profesional. Hasta la fecha, el balance histórico de duelos directos es favorable al tenista español por dos victorias frente a una del jugador galo.

El primer precedente entre ambos se decantó del lado del francés en el torneo ATP 500 de Barcelona. Sin embargo, el madrileño logró imponerse en sus posteriores enfrentamientos sobre pista dura en Washington y Cincinnati, resolviendo ambos duelos sin ceder ningún set. Estos precedentes previos añaden un atractivo especial a un choque de máxima exigencia en el que ambos contendientes se jugarán su continuidad en las finales de la temporada.