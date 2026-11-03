Estados Unidos realizó un ataque el lunes en la isla de Qeshm, Irán, según informó el Wall Street Journal. Este ataque se produce mientras el presidente Donald Trump señalaba avances en las negociaciones con Irán para poner fin a un conflicto que se ha extendido por ocho meses.

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El ataque a la mayor isla del estrecho de Ormuz es el más reciente de una serie de operaciones secretas que Washington ha llevado a cabo contra Irán en las últimas semanas. La agencia estatal iraní de noticias IRNA reportó que se escucharon cinco explosiones en rápida sucesión en la isla y que algunos residentes observaron dos aeronaves sobrevolando la zona.

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Operaciones defensivas en Ormuz

El Pentágono remitió las preguntas sobre los ataques al Comando Central de Estados Unidos. Según el medio estadounidense, Estados Unidos ha estado realizando ataques de menor envergadura contra Irán desde hace semanas. Algunos funcionarios describieron estos ataques como defensivos, con el objetivo de impedir que Irán ataque barcos comerciales en el estrecho de Ormuz, una vía crucial para el transporte de petróleo que ha estado bloqueada desde que la guerra comenzó a finales de febrero.

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A pesar de estas acciones, Estados Unidos no ha anunciado públicamente los ataques para evitar dar señales de querer reanudar operaciones de combate a gran escala. En la víspera de las elecciones legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos, Trump mencionó que un acuerdo con Teherán «podría ocurrir».

Reacciones y consecuencias

Los precios del petróleo, que se habían disparado debido al bloqueo iraní del corredor energético del estrecho de Ormuz, cayeron más de un 7% el lunes ante el optimismo sobre un posible fin del conflicto. Por su parte, la Guardia Revolucionaria de Irán reivindicó el derribo de dos drones de reconocimiento estadounidenses en los alrededores de la isla de Qeshm, coincidiendo con la operación militar de Washington.

En un comunicado difundido a través de la agencia estatal Irna, el cuerpo iraní afirmó que «el enemigo agresor estadounidense fracasó en su intento de alcanzar sus objetivos mediante el uso de estos drones», lo cual, según ellos, se suma al «historial negro» del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), que no ha informado sobre este ataque.