Las plataformas móviles oficiales de emergencias en Rusia y Ucrania han sufrido una oleada sin precedentes de ciberataques masivos en las últimas horas, provocando la difusión de falsas alarmas y desinformación entre la población civil. En Ucrania, un acceso no autorizado obligó a suspender temporalmente el funcionamiento de la aplicación Air Alert tras el envío de notificaciones fraudulentas. La Fuerza Aérea ucraniana confirmó la brecha de seguridad e instó a la calma a la ciudadanía desmintiendo categóricamente la existencia de una amenaza radiológica. Los desarrolladores de la herramienta han asegurado que los datos personales de los usuarios no se han visto comprometidos, al tiempo que trabajan en la restauración progresiva de los avisos sobre ataques con misiles o drones mientras mantienen deshabilitado el mapa de objetivos.

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De forma simultánea, el Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia (EMERCOM) denunció un pirateo a gran escala contra su aplicación móvil informativa. A través de este ataque, los piratas informáticos enviaron falsos mensajes a los ciudadanos alertando del supuesto lanzamiento de ojivas nucleares contra todas las regiones del país. No obstante, las autoridades rusas aclararon que el incidente no afectó al sistema público principal de alertas de la Federación Rusa, el cual continúa operando con absoluta normalidad a través de la red de sirenas, megafonía, mensajes SMS y transmisiones de radio y televisión.

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Ofensiva con drones sobre territorio ruso y ataques a infraestructuras

La escalada en el entorno digital ha estado acompañada de intensas acciones militares sobre el terreno. Las defensas antiaéreas rusas neutralizaron durante la noche un total de 212 drones de largo alcance desplegados sobre 16 regiones del país, según detalló el Ministerio de Defensa ruso. Paralelamente, diversos medios independientes informaron de impactos causados por la aviación no tripulada ucraniana contra instalaciones estratégicas, incluyendo un ataque registrado en un oleoducto ubicado en la región de Samara.

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Estas operaciones cruzadas reflejan una intensificación de las maniobras tácticas en varios frentes, combinando el uso de tecnología aérea de combate con incursiones destinadas a desestabilizar los canales de comunicación oficial y la tranquilidad de los civiles en ambos lados de la frontera.

Concluye el alto el fuego humanitario mediado en la provincia de Jersón

En el plano humanitario, la comisionada de Derechos Humanos de Rusia, Yana Lantratova, ha confirmado la finalización del periodo de cese de hostilidades acordado en la localidad de Oleshki, en la provincia de Jersón. Esta tregua temporal, que se mantenía vigente desde el pasado 27 de octubre, ha sido catalogada como el periodo de alto el fuego más prolongado pactado por ambos bandos desde que se iniciara el conflicto bélico en 2022.

El operativo, coordinado de manera conjunta con el defensor del pueblo del Parlamento ucraniano, Dmitro Lubinets, contó con la mediación directa de la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump. Gracias a los trabajos previos de desminado en los accesos al municipio, la tregua ha permitido distribuir víveres de primera necesidad y medicamentos, además de facilitar la evacuación voluntaria y segura de decenas de civiles que permanecían atrapados en la zona.