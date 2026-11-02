Un trágico accidente aéreo ha conmocionado al estado de Florida tras estrellarse un avión privado con nueve personas a bordo en una zona residencial del condado de Palm Beach. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) han iniciado de inmediato una investigación para esclarecer las causas del siniestro. Poco después del suceso, el secretario estadounidense de Transporte, Sean Duffy, confirmó la peor de las noticias al certificar el fallecimiento de la totalidad de los ocupantes que viajaban en la aeronave.

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El aparato siniestrado, un reactor privado modelo Learjet 60, había despegado desde el Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom con destino a las Bahamas. De acuerdo con las mediciones del sitio web de rastreo ADS-B Exchange, el avión sufrió una pérdida drástica de altitud al descender cerca de 8.230 metros en tan solo un minuto justo antes de que las señales de seguimiento se interrumpieran por completo. El propio gobernador de Florida, Ron DeSantis, visibilizó la magnitud del impacto al señalar públicamente que la caída del avión se asemejaba a la trayectoria descendente de un misil.

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Evacuaciones masivas en tierra y condiciones meteorológicas adversas

A pesar de que el choque se produjo en pleno núcleo residencial, las autoridades locales han confirmado que no se han registrado víctimas ni heridos entre los vecinos en tierra. No obstante, la violencia de la colisión generó una gran dispersión de restos y desperfectos materiales, lo que obligó a los servicios de emergencia del condado de Palm Beach a evacuar de forma preventiva a unas 600 personas que residían en las inmediaciones de la zona cero.

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En el momento del siniestro, la región se encontraba bajo la influencia de intensas tormentas dispersas. Las alertas meteorológicas señalan que el Learjet 60 atravesó un núcleo de tormenta especialmente adverso minutos antes de iniciar su abrupto descenso, si bien los investigadores mantienen abiertas todas las hipótesis para determinar si los factores climáticos fueron determinantes en la pérdida de control del aparato.

Proximidad con el aeropuerto Donald Trump y precedentes en la aviación estadounidense

El punto exacto del impacto se localiza a unos 6,4 kilómetros al sur del aeropuerto de West Palm Beach, instalación rebautizada a principios de año como Aeropuerto Donald Trump. El propio mandatario estadounidense había permanecido en dicha localidad durante la jornada del domingo, abandonando la zona a bordo del Air Force One apenas una hora antes de que tuviera lugar la catástrofe aérea.

De acuerdo con los registros históricos de la NTSB, este siniestro se sitúa como el segundo accidente aéreo más mortífero del año en suelo estadounidense. La tragedia de Palm Beach solo se ve superada en número de víctimas en el presente ejercicio por el accidente acontecido el pasado mes de junio en la localidad de Butler, en el estado de Missouri, donde perdieron la vida 12 personas.