El Málaga – Racing de Santander se juega el sábado 7 de noviembre a las 14:00 (hora peninsular). El canal de televisión en España está pendiente de confirmar: lo actualizaremos en cuanto se anuncie.

Partido: Málaga – Racing de Santander

Málaga – Racing de Santander Competición: LaLiga, jornada 12

LaLiga, jornada 12 Fecha: sábado 7 de noviembre

sábado 7 de noviembre Hora: 14:00 (hora peninsular)

14:00 (hora peninsular) Canal de TV: Pendiente de confirmar

Pendiente de confirmar Estadio: Estadio La Rosaleda

El partido entre Málaga y Racing de Santander se disputará en el Estadio La Rosaleda, correspondiente a la jornada 12 de LaLiga. El Málaga ocupa la última posición en la tabla, con 5 puntos tras 11 partidos, habiendo anotado 8 goles y recibido 21. En sus últimos cinco encuentros, el equipo ha cosechado 2 empates y 3 derrotas. Por su parte, el Racing de Santander se sitúa en la 16ª posición con 11 puntos, con un balance de 15 goles a favor y 29 en contra. En sus últimos cinco partidos, el Racing ha logrado 1 victoria, 1 empate y 3 derrotas.

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Así llegan los equipos

Málaga: 20º con 5 puntos en 11 partidos (8 goles a favor y 21 en contra); en sus últimos 5 partidos: 0 victorias, 2 empates y 3 derrotas (resultados: D-E-D-E-D)

Racing de Santander: 16º con 11 puntos en 11 partidos (15 goles a favor y 29 en contra); en sus últimos 5 partidos: 1 victoria, 1 empate y 3 derrotas (resultados: D-V-D-E-D)

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