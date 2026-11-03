La presentadora Sandra Barneda comunicó desde el plató de Telecinco el inicio de la recta final del concurso, que deja ya la nueva lista de nominados formada por Asraf, Yola y Chiqui

El plató de Telecinco acogió este domingo, 1 de noviembre, una de las entregas más decisivas de la actual edición del formato de telerrealidad con el anuncio oficial de su recta final. La encargada de trasladar la noticia a los espectadores fue la presentadora Sandra Barneda, quien avanzó que el concurso entra en sus últimas semanas de convivencia con un horizonte de tres o cuatro semanas restantes de concurso y con la previsión de celebrar próximamente las penúltimas nominaciones de la edición ante los concursantes que aún permanecen en la isla: Ivana Icardi, Yola Berrocal, Chiqui, Rosa Benito, Asraf Beno, Omar Sánchez y Víctor Janeiro.

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¡ARRANCA LA RECTA FINAL DE LA EDICIÓN! 💪🏻



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El desarrollo de la velada estuvo marcado por la tensión de una marcha imprevista y el anuncio de una salida catalogada como la más dolorosa de la temporada al producirse a las puertas del desenlace definitivo. Previamente, la conductora del programa animó a la audiencia a realizar cuentas ante el inminente cierre del casting, dando paso a los momentos clave de una noche en la que también se produjo la presencia en el plató del exconcursante Arkano, quien protagonizó un reencuentro con su madre y su barbero antes de repasar un resumen con los momentos más destacados de su paso por la isla, sin margen para más intervenciones debido a la ajustada escaleta del programa.

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La expulsión de Ivana Icardi tras un duelo ajustado con Omar Sánchez

La noche de competición giró en torno a la resolución de la lista de nominados de la semana, integrada inicialmente por Omar Sánchez, Ivana Icardi y Asraf Beno como resultado de los votos emitidos por los propios concursantes y de la ponderación de los puntos otorgados por los familiares desde España. Tras los alegatos individuales de los afectados y los consiguientes posicionamientos de sus compañeros, la audiencia del programa manifestó de manera clara su apoyo a Asraf, liberándole de la zona de peligro.

De este modo, la decisión final de la expulsión quedó reducida a un mano a mano entre el concursante canario y la influencer. Antes de conocer el veredicto definitivo, Omar Sánchez señaló que la experiencia había resultado «increíble y muy difícil», valorando que el esfuerzo «ha valido la pena», al tiempo que expresaba su deseo de continuar. Por su parte, Ivana Icardi agradeció la oportunidad de formar parte de lo que calificó como un «tremendo casting», manifestando su ilusión por permanecer.

Finalmente, Sandra Barneda comunicó la decisión soberana de la audiencia: «Los espectadores de Supervivientes All Stars han decidido con sus votos que el concursante que debe continuar su aventura sea Omar». Esta resolución decretó la marcha de Ivana Icardi, quien se despidió de la aventura visiblemente emocionada tras haber firmado un notable concurso en el que logró acumular un récord de collares de líder compartido con Damián.

Las penúltimas nominaciones de la edición dejan a Asraf, Yola y Chiqui en la lista negra

Con la salida ya confirmada de Ivana Icardi, los participantes que continúan en los Cayos Cochinos afrontaron inmediatamente la dinámica de las penúltimas nominaciones de la edición. Las votaciones internas llevadas a cabo por los supervivientes señalaron directamente a Asraf Beno y Yola Berrocal para ocupar los puestos de peligro en la lista negra.

Asraf, Yola y Chiqui son los nominados de #ConexiónHonduras8 💥



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A estas designaciones derivadas de la convivencia se sumó la decisión adoptada por el concursante que ostentaba el collar de líder en esta entrega, Víctor Janeiro. El diestro ejerció su poder en la inmunidad para añadir de manera directa a la lista de nominados a Chiqui, configurando de este modo el trio de afectados que se jugará la continuidad en las próximas semanas del formato emitido por Telecinco.