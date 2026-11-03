1859: O’Donnell es nombrado general en jefe del Ejército de África
El 3 de noviembre de 1859 la reina nombró a Leopoldo O’Donnell general en jefe del Ejército de África. Ceuta se convertiría en la gran base de concentración, desembarco y operaciones del ejército expedicionario.
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Fuente: Ceuta Turismo, «O’Donnell es nombrado general en jefe del Ejército de África», que toma como referencia «Isidora · La Primera Guerra de Marruecos (1859-1860): desarrollo, contextos y legado».
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Otras efemérides del 3 de noviembre
2025
En el norte de Afganistán sucede un terremoto, dejando 30 muertos y más de 900 heridos.
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2009
En Bilbao (País Vasco), la escritora y académica Aurelia Arkotxa (56) es elegida vicepresidenta de Euskaltzaindia (Real Academia de la Lengua Vasca).
2007
En Guipúzkoa (País Vasco) aparecen los primeros casos de lengua azul (enfermedad vírica del ganado ovino, caprino y bovino, transmitida por beatillas o chinches chupadoras).
Fuente de las efemérides generales: Wikipedia, efemérides del 3 de noviembre.
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