1859: O’Donnell es nombrado general en jefe del Ejército de África

El 3 de noviembre de 1859 la reina nombró a Leopoldo O’Donnell general en jefe del Ejército de África. Ceuta se convertiría en la gran base de concentración, desembarco y operaciones del ejército expedicionario.

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Fuente: Ceuta Turismo, «O’Donnell es nombrado general en jefe del Ejército de África», que toma como referencia «Isidora · La Primera Guerra de Marruecos (1859-1860): desarrollo, contextos y legado».

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2025

En el norte de Afganistán sucede un terremoto, dejando 30 muertos y más de 900 heridos.

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2009

En Bilbao (País Vasco), la escritora y académica Aurelia Arkotxa (56) es elegida vicepresidenta de Euskaltzaindia (Real Academia de la Lengua Vasca).

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En Guipúzkoa (País Vasco) aparecen los primeros casos de lengua azul (enfermedad vírica del ganado ovino, caprino y bovino, transmitida por beatillas o chinches chupadoras).

Fuente de las efemérides generales: Wikipedia, efemérides del 3 de noviembre.

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