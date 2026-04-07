El grupo audiovisual reestructura su parilla con el estreno de la décima edición de ‘La isla de las tentaciones’, que ocupará la franja de acceso al ‘prime time’ de lunes a miércoles.

Mediaset España ha anunciado una profunda remodelación de su estrategia de programación para la próxima semana. El movimiento principal gira en torno al estreno de la décima edición de ‘La isla de las tentaciones’, un reality que, tras los excelentes resultados obtenidos hace apenas tres meses, volverá a ocupar la franja de las 21:45 horas. Esta decisión conlleva la desaparición de ‘First Dates’ de su emisión diaria en el access prime time de Telecinco, transformándose en un formato de periodicidad semanal.

‘First Dates’ salta al prime time como formato semanal

Tras tres meses intentando consolidarse en una de las franjas más competitivas de la televisión nacional frente a rivales como ‘El Hormiguero’ o ‘La Revuelta’, el dating show presentado por Carlos Sobera abandona su cita diaria. Sin embargo, el formato producido por Warner ITVP no desaparece de la parrilla, sino que se reinventa bajo la marca ‘First Dates Gourmet’.

Esta nueva versión semanal se convertirá en la oferta principal de Telecinco para la noche de los miércoles a partir de las 23:00 horas. El cambio llega avalado por los buenos datos de audiencia cosechados recientemente; los especiales del décimo aniversario anotaron un 10,8% de cuota de pantalla, mientras que la última entrega alcanzó un 10,6%, liderando su franja junto a ‘Top Chef’.

Iker Jiménez mantiene su presencia con ‘Horizonte’

Una de las grandes incógnitas del nuevo esquema de programación era el futuro de ‘Horizonte’. Mediaset ha confirmado que el espacio conducido por Iker Jiménez en Cuatro no sufrirá alteraciones. El formato de análisis y actualidad mantendrá su emisión diaria de lunes a miércoles en el access, mientras que los jueves conservará su estructura habitual ocupando toda la noche.

Así queda la nueva parilla de Telecinco

Con la llegada de la décima edición de las «tentaciones», la configuración de las noches de la cadena principal de Mediaset a partir de la próxima semana será la siguiente:

• Lunes: ‘La isla de las tentaciones’ (21:45 horas) durante toda la noche.

• Martes: ‘La isla de las tentaciones’ (21:45 h) seguido de ‘Supervivientes: Tierra de Nadie’ (23:00 h).

• Miércoles: ‘La isla de las tentaciones’ (21:45 h) y el estreno de ‘First Dates: Gourmet’ (23:00 h).

• Jueves: ‘Supervivientes 2026’ (21:45 h).

• Viernes: ‘De Viernes’ (21:45 h).

• Sábado: ‘Got Talent España’ (22:00 h).

• Domingo: ‘Supervivientes: Conexión Honduras’ (22:00 h).

Este giro estratégico busca optimizar la audiencia del access con el reality de Sandra Barneda, una fórmula que ya demostró su eficacia en la edición anterior y que ahora desplaza a ‘First Dates’ a una posición de evento semanal en el horario estelar.