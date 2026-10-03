El precio de la luz para hoy, domingo 4 de octubre de 2026, se sitúa con un precio medio de 0,174 €/kWh, según el informe de Semáforo Selectra (AMARILLO). La jornada combina tramos relativamente contenidos a mediodía con un encarecimiento claro en la franja de la noche.

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Para planificar el consumo doméstico en Ceuta, la recomendación práctica es sencilla: ajustar tareas intensivas (lavadora, lavavajillas u horno cuando toque) a las horas más baratas y evitar la hora más cara si es posible. Con estos criterios, es más fácil aprovechar el día sin que la factura se resienta.

Horas clave para ahorrar hoy con el precio de la luz

La señal del día es clara: hay ventanas de ahorro durante el mediodía, mientras que la noche concentra el mayor coste. Con los datos del Semáforo Selectra, la hora más barata del domingo es 14:00 – 15:00, con 0,0549 €/kWh. En el extremo contrario, la hora más cara es 20:00 – 21:00, con 0,2744 €/kWh.

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Entre ambos puntos destaca la franja más económica: 13:00 – 16:00, con un precio de 0,0616 €/kWh. Es el intervalo que mejor encaja para concentrar consumos programables a lo largo del día.

Evolución del precio por tramos: cómo se mueve la jornada

Madrugada: el precio se mantiene en niveles moderados, con valores cercanos a 0,18-0,19 €/kWh durante gran parte de las primeras horas. Es un tramo utilizable si no queda alternativa, aunque no es el más rentable frente al mediodía.

Mañana: se observa una bajada progresiva hasta llegar a los mínimos del día. A partir de 10:00 – 12:00 el coste cae con fuerza, y ya desde 12:00 – 13:00 se entra en una zona muy favorable.

Tarde: es la parte más interesante para ahorrar: el precio alcanza su mejor nivel alrededor de 14:00 – 15:00 y se mantiene razonable hasta 16:00. Para Ceuta, este es el momento recomendado para programar consumos que no sean urgentes.

Noche: la situación cambia. Desde la segunda mitad de la tarde el precio sube y culmina en la franja de 20:00 – 21:00, la más cara del día, antes de empezar a corregir en las horas posteriores.

Precio de la luz por horas (domingo, 4 de octubre de 2026)

00:00 – 01:00: 0,1983 €/kWh

01:00 – 02:00: 0,1903 €/kWh

02:00 – 03:00: 0,1869 €/kWh

03:00 – 04:00: 0,1825 €/kWh

04:00 – 05:00: 0,1861 €/kWh

05:00 – 06:00: 0,1755 €/kWh

06:00 – 07:00: 0,1795 €/kWh

07:00 – 08:00: 0,2102 €/kWh

08:00 – 09:00: 0,2237 €/kWh

09:00 – 10:00: 0,1989 €/kWh

10:00 – 11:00: 0,1499 €/kWh

11:00 – 12:00: 0,1023 €/kWh

12:00 – 13:00: 0,0716 €/kWh

13:00 – 14:00: 0,0586 €/kWh

14:00 – 15:00: 0,0549 €/kWh

15:00 – 16:00: 0,0713 €/kWh

16:00 – 17:00: 0,1189 €/kWh

17:00 – 18:00: 0,1581 €/kWh

18:00 – 19:00: 0,2189 €/kWh

19:00 – 20:00: 0,2661 €/kWh

20:00 – 21:00: 0,2744 €/kWh

21:00 – 22:00: 0,2486 €/kWh

22:00 – 23:00: 0,2306 €/kWh

23:00 – 24:00: 0,2195 €/kWh

Fuente: Semáforo Selectra, “Precio de la luz para hoy 04/10/2026”.

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