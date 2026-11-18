Mediaset inaugura este miércoles, 18 de noviembre, a las 21:45 horas, la novena temporada de su formato de convivencia con doce participantes oficiales, un casting aún abierto, una casa renovada en Tres Cantos y un despliegue multiplataforma en Mediaset Infinity.

Telecinco lanza este miércoles, 18 de noviembre, a partir de las 21:45 horas, la novena edición de GH VIP. Con este estreno, Mediaset pone en marcha una nueva entrega del formato de encierro que apuesta por reunir a rostros ampliamente conocidos del panorama televisivo junto a importantes transformaciones en la mecánica y en la escenografía de la vivienda. La cadena ha diseñado una temporada en la que el listado de participantes permanece todavía abierto, reservando varias identidades sorpresa que se irán desvelando a lo largo de la primera gala inaugural, en la que estará en juego un premio final de 100.000 euros.

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El reclamo principal de la lista oficial lo encabeza Belén Esteban, quien regresa al concurso once años después de haberse proclamado ganadora de GH VIP 3. Junto a ella figuran otros nombres habituales de la televisión y el entretenimiento como Raquel Mosquera, Karmele Marchante, Pipi Estrada, Raquel Bollo, Arturo Requejo y Gianmarco Onestini. El grupo inicial de doce concursantes confirmados se completa con Cristina Porta, Katrin Ortega, Paloma González, Carlos Corbacho y Robert Mendoza, reuniendo así perfiles vinculados a la crónica social —incluyendo al menos cuatro rostros procedentes de Sálvame— y participantes con relaciones previas, como el reencuentro entre Cristina Porta y su excuñado Gianmarco Onestini, o el retorno de veteranos del formato como la propia Esteban y Requejo.

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Una casa renovada en Tres Cantos y la incorporación de un perro domótico

Las novedades de GH VIP 9 alcanzan también a la arquitectura y el diseño de la casa situada en Tres Cantos. El inmueble estrena una distribución distinta de sus estancias principales e incorpora nuevos espacios dedicados a la convivencia, entre los que destaca una terma spa equipada con jacuzzi. Asimismo, uno de los elementos más simbólicos del programa experimenta una profunda transformación escenográfica: la tradicional puerta de acceso a la vivienda ha sido sustituida por una gran pantalla giratoria. Este dispositivo servirá de enlace visual para las conexiones en directo que realizarán los presentadores Jorge Javier Vázquez e Ion Aramendi con los habitantes durante las emisiones semanales.

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SE ACABÓ LA ESPERA 💣💥 Hoy no es un día cualquiera, ESTA NOCHE arranca #GHVIP9 con @jjaviervazquez 👁️💙



📺 Nos vemos en el GRAN ESTRENO, a las 21:45h en @telecincoes pic.twitter.com/cmjitYvEWK — Gran Hermano (@ghoficial) November 18, 2026

No obstante, una de las incorporaciones más singulares de esta edición llegará en forma de habitante no humano. Por primera vez en la trayectoria del formato, los concursantes convivirán con un perro domótico capaz de saltar, ladrar y dar la patita. Según ha detallado la cadena, esta versión robótica de un perro no desempeñará un papel meramente ornamental o de acompañamiento, sino que asumirá un protagonismo destacado en el desarrollo de las dinámicas del concurso a lo largo de toda la temporada.

Reparto de galas entre Jorge Javier Vázquez e Ion Aramendi y cobertura en Mediaset Infinity

En el ámbito televisivo, la estructura de programación de GH VIP 9 se articulará inicialmente en torno a dos grandes galas semanales en Telecinco. Jorge Javier Vázquez se encargará de conducir las entregas correspondientes a los jueves, mientras que Ion Aramendi asumirá la presentación de las galas de los domingos. Ambos espacios recogerán la evolución de la convivencia y los momentos clave de la mecánica, abarcando las nominaciones, las salvaciones, las expulsiones y los retos planteados por la organización.

De manera paralela, Mediaset Infinity centralizará una extensa cobertura digital para complementar la emisión en abierto. La plataforma pondrá a disposición de los espectadores dos señales en directo durante las 24 horas del día y de acceso gratuito, además de resúmenes diarios en primicia con los sucesos más relevantes ocurridos en la casa. El catálogo digital incluirá igualmente la emisión de las galas tanto en directo como a la carta, selecciones de mejores momentos, vídeos de última hora y las crónicas y análisis firmados por El Gato encerrado.

La oferta de contenidos se ampliará a partir del próximo 25 de noviembre con el estreno de GH: al otro lado de la casa, un espacio semanal conducido por Adara Molinero en Mediaset Infinity. Realizado desde el backstage de la vivienda —en la denominada cruz de cámaras— y con la participación del Súper, el programa reunirá a antiguos concursantes de Gran Hermano para rememorar anécdotas, comentar las tramas actuales y recorrer dependencias como el confesionario mientras los participantes de la presente edición permanecen en otras zonas de la casa. Esta estrategia multiplataforma se completará con contenidos exclusivos previos a las galas dominicales, actividad diaria en perfiles sociales oficiales y la apertura de un canal de difusión en WhatsApp como novedad de esta novena entrega.