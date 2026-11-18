Trece trabajos discográficos de José Luis Figuereo Franco publicados entre 1996 y 2011, han sido retirados de las plataformas digitales después de que el alto tribunal resolviera los contratos que vinculaban al artista gaditano con Ediciones Senador.

Los seguidores de El Barrio han detectado la desaparición de una parte sustancial de su repertorio en Spotify y en el resto de plataformas de música en streaming. La retirada afecta a trece trabajos discográficos publicados entre los años 1996 y 2011, un periodo determinante en la trayectoria profesional de José Luis Figuereo Franco. Esta medida se produce después de que su antigua compañía discográfica, Ediciones Senador, decidiera eliminar del mercado tanto físico como digital las grabaciones vinculadas a la resolución dictada por el Tribunal Supremo.

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Detrás de esta ausencia en el catálogo digital subyace el litigio judicial que mantiene enfrentados al músico gaditano y a la citada firma discográfica. Según ha podido conocer COOL, el alto tribunal ha declarado resueltos los tres contratos que unían a ambas partes, extinguiendo de este modo el derecho de Ediciones Senador a continuar explotando comercialmente dichas obras. Desde la empresa han confirmado a este medio que la retirada de los discos obedece estrictamente al cumplimiento de lo dispuesto en el fallo judicial.

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Los trece álbumes y canciones de El Barrio afectados por la retirada

El catálogo retirado reúne álbumes fundamentales de los primeros quince años de carrera del artista, en los que se incluyen títulos emblemáticos de su repertorio como Mal de amores, Mi morena, Tonto enamorado, A la media luna, Yo sueño flamenco, La fuente del deseo, Tormento, El monte del olvido, Calla, Sueño marroquí, Rencor, El coco, Insomnio de amor y Me voy al mundo.

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La relación de trabajos afectados abarca cronológicamente las siguientes producciones discográficas:

Yo Sueño Flamenco (1996): Álbum que supuso el inicio de su carrera discográfica.

Álbum que supuso el inicio de su carrera discográfica. Mi Secreto (1998): Incluye canciones como Una historia, En la calle del amor, La dueña de mi alma, Mi secreto y Colegas.

Incluye canciones como Una historia, En la calle del amor, La dueña de mi alma, Mi secreto y Colegas. Mal de Amores (1999): Reúne temas como Mal de amores, Mi morena, Verbo sufrir, Tonto enamorado, A la media luna y Una noche de amor desesperada.

Reúne temas como Mal de amores, Mi morena, Verbo sufrir, Tonto enamorado, A la media luna y Una noche de amor desesperada. La Fuente del Deseo (2000): Contiene composiciones como El monte del olvido, Lloverá, Cartas a los poetas, Calla, Tormento, Andalucía, Mi pena y Sueño marroquí.

Contiene composiciones como El monte del olvido, Lloverá, Cartas a los poetas, Calla, Tormento, Andalucía, Mi pena y Sueño marroquí. Me voy al Mundo (2002): Incorpora pistas como Rencor, El coco, El primavera, Si no te veo, Insomnio de amor, Retales y Gades.

Incorpora pistas como Rencor, El coco, El primavera, Si no te veo, Insomnio de amor, Retales y Gades. Ángel Malherido (2003): Comprende canciones como Secretos de miel, A mi majara, Ángel malherido, No vale la pena, Ave de paso y Poco a poco.

Junto a estos discos de estudio iniciales, la lista facilitada por la compañía incorpora también ediciones especiales, grabaciones en directo y álbumes posteriores hasta completar los trece títulos: Ángel Malherido (Edición Especial) (2004), En Concierto (2004), Las Playas de Invierno (2005), La Voz de mi Silencio (2007), La Voz de Mi Silencio (Tour 08) [En Directo] (2008), Duermevela (2009) y Espejos (2 011). Todos estos trabajos formaban parte del catálogo de producciones de Ediciones Senador, sello que conserva los derechos fonográficos consignados en sus respectivas ediciones.

El origen judicial del conflicto y la postura de Ediciones Senador

La desaparición de estas grabaciones responde directamente a la sentencia 1241/2026 del Tribunal Supremo, dictada con fecha de 21 de julio de 2026. En su resolución, el alto tribunal considera acreditados diversos incumplimientos contractuales por parte de Ediciones Senador, destacando entre ellos el impago de los royalties que correspondían al cantante por la explotación comercial de sus obras. En consecuencia, la Sala declara resueltos los contratos suscritos en los años 1996, 1999 y 2004, y ratifica que la compañía debe abonar a José Luis Figuereo Franco la cantidad de 93.547,45 euros, además de los intereses legales correspondientes.

Tras hacerse público el contenido de la sentencia, Ediciones Senador trasladó a COOL que la eliminación de los temas de las plataformas digitales respondía a la voluntad de acatar el mandato judicial. Sin embargo, la discográfica sostiene que los fonogramas continúan siendo de su propiedad y advierte de que ninguna parte está legitimada para explotarlos ni reproducirlos. Asimismo, la empresa ha anunciado la interposición de un recurso de nulidad y su intención de acudir ante el Tribunal Constitucional con el propósito de revertir el fallo.

Incertidumbre sobre el regreso del repertorio a las plataformas digitales

En la actualidad, no existe una fecha prevista para que estas trece obras vuelvan a estar disponibles en Spotify ni en otros servicios de reproducción digital. El propio intérprete gaditano se ha dirigido a su público a través de un comunicado oficial para abordar esta situación y explicar las gestiones que se están llevando a cabo para restituir el acceso a su catálogo.

«Estamos trabajando para que de nuevo dicha música siga sonando», ha afirmado El Barrio en su mensaje a los seguidores, a quienes ha solicitado paciencia ante la complejidad del proceso judicial en curso. El músico ha preferido evitar compromisos temporales que dependan de instancias ajenas a su voluntad: «No quiero daros fechas ni prometeros algo que hoy no está en mis manos». De este modo, mientras prosigue la disputa legal con su antigua casa discográfica, los oyentes deberán esperar para volver a escuchar en formato digital una etapa esencial de su trayectoria musical.