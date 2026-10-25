El Extremadura ganó en el campo del Deportivo Fabril el sábado 24 de octubre en la jornada 9 de Primera Federación grupo 1. Es la victoria más amplia de la jornada.
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En los 10 partidos se han marcado 25 goles, con 5 victorias locales, 3 victorias a domicilio y 2 empates.
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Resultados de la jornada 9 de Primera Federación grupo 1
|Fecha
|Partido
|Resultado
|vie. 23/10
|Real Unión-Lugo
|4-1
|sáb. 24/10
|Deportivo Fabril-Extremadura
|0-5
|sáb. 24/10
|Arenas de Getxo-Ourense
|2-0
|sáb. 24/10
|Mirandés-Racing de Ferrol
|2-0
|sáb. 24/10
|Cacereño-Zamora
|1-0
|sáb. 24/10
|Ponferradina-Barakaldo
|0-0
|sáb. 24/10
|Real Avilés-UD Logroñés
|1-3
|sáb. 24/10
|Unionistas-Bilbao Athletic
|2-1
|sáb. 24/10
|Cultural Leonesa-Pontevedra
|1-2
|dom. 25/10
|Mérida-Coria
|0-0
Con estos 10 resultados la jornada 9 queda completa.
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Goles, tarjetas y expulsiones
- Real Unión-Lugo. Goles del Real Unión: E. Azkune (13′), J. Pola (70′), U. Garcia (82′), L. Sangalli (90+2′); del Lugo: A. Godoy (63′). Amarillas: 2 del Real Unión y 2 del Lugo.
- Deportivo Fabril-Extremadura. Goles del Extremadura: Kike (8′), M. Gonzalez (34′), Rodri (44′ y 51′), S. Molina (66′). Amarillas: 1 del Deportivo Fabril y 1 del Extremadura.
- Arenas de Getxo-Ourense. Goles del Arenas de Getxo: J. Cortes (27′), R. Torres Manzanares (71′ de penalti). Amarillas: 3 del Arenas de Getxo y 3 de Ourense. Expulsados: A. Lekuna (Arenas de Getxo, 48′), D. Ferreiro (Ourense, 79′).
- Mirandés-Racing de Ferrol. Goles del Mirandés: R. Martinez (14′), J. Gonzalez (89′). Amarillas: 3 del Mirandés y 1 del Racing de Ferrol.
- Cacereño-Zamora. Goles del Cacereño: A. Monerris (72′). Amarillas: 4 del Cacereño y 4 del Zamora. Expulsado: I. Navarro (Zamora, 90+3′).
- Ponferradina-Barakaldo. Sin goles. Amarillas: 5 de la Ponferradina y 3 del Barakaldo.
- Real Avilés-UD Logroñés. Goles del Real Avilés: A. Santamaria (29′); del UD Logroñés: A. Morales (59′ y 79′), M. Baselga (85′). Amarillas: 1 del Real Avilés y 4 del UD Logroñés.
- Unionistas-Bilbao Athletic. Goles de Unionistas: A. Gomez (42′ de penalti), P. Ferrer (72′); del Bilbao Athletic: E. Lete (46′). Amarillas: 4 de Unionistas y 1 del Bilbao Athletic. Expulsado: M. Serrano (Unionistas, 90+7′). Penalti fallado: I. Oyono (Bilbao Athletic, 54′).
- Cultural Leonesa-Pontevedra. Goles de la Cultural Leonesa: J. Delgado (13′); de Pontevedra: Y. Pino (56′), I. Elejalde (59′). Amarillas: 3 de la Cultural Leonesa y 3 de Pontevedra.
- Mérida-Coria. Sin goles. Amarillas: 2 del Mérida y 5 del Coria.
Clasificación y próxima jornada
La clasificación de Primera Federación grupo 1 está en la web oficial de la RFEF. La jornada 10 se juega el fin de semana del 1 de noviembre, según el calendario oficial; los horarios, en la web de resultados de la RFEF.
Más resultados: resultados de la jornada 8 de Primera Federación grupo 1.
Fuente: resultados oficiales de la RFEF en rfef.es (provisionales hasta el cierre de cada acta); goles y tarjetas, API-Football.
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