El exjugador del Barcelona y actual propietario del equipo de Segunda División, Gerard Piqué, se ha pronunciado públicamente a través de un vídeo difundido en sus redes sociales sobre la sanción de 12 partidos dictada por el Comité de Competición contra el guardameta Jesús Owono tras la acción que provocó la muerte de Jesús de Miguel. En su intervención, publicada en la noche del lunes en su cuenta oficial de TikTok, Piqué cuestionó con firmeza la resolución disciplinaria al considerar que se trata de un accidente fortuito y que el castigo sitúa al futbolista «en una situación que no se merece».

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El cuestionamiento de Gerard Piqué al criterio del Comité de Competición

Al inicio de su mensaje, Gerard Piqué quiso subrayar la magnitud humana de la pérdida sufrida por el fútbol tras la muerte de Jesús de Miguel, conocido como ‘Demi’, antes de entrar a valorar el alcance de la sanción deportiva. «Vaya por delante que Jesús Owono va a necesitar más de 12 partidos para poder estar disponible y poder competir. No va a haber sanción que nos devuelva a ‘Demi’. Ha sido increíble ver la cantidad de muestras de cariño que ha recibido y el vacío que va a dejar es muy grande», manifestó el dirigente deportivo.

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A continuación, Piqué incidió en el carácter inédito y fortuito de lo ocurrido sobre el césped, recordando el consenso existente entre distintos protagonistas del deporte respecto a la naturaleza del suceso: «Es algo totalmente inexplicable que no ha pasado jamás en el fútbol y que aún ahora nos preguntamos: ¿por qué ha sucedido? Jugadores, ex jugadores, entrenadores, porteros. Todos lo han calificado de accidente». En este sentido, mostró su desacuerdo con el fallo adoptado por el órgano disciplinario al aplicar el castigo más severo al guardameta. «Creo de verdad que imponer la sanción máxima a Jesús por esta acción lo pone a él en una situación que no se merece. Él no es el culpable de que todo esto haya pasado. Mi reflexión a todo esto me parece que lo que hace es culpabilizar a Jesús de unas consecuencias que él no tuvo la culpa», sostuvo.

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El relato de la jugada en Tenerife y el impacto emocional en el vestuario

Durante la grabación, el exdefensa explicó los motivos personales que le llevaron a grabar el comunicado audiovisual tras haber presenciado de cerca los hechos. «¿Qué se sanciona, la acción o las consecuencias? Hago este video porque me ha tocado muy de cerca a nivel personal. Primero estuve en Tenerife cuando sucedió y cuando bajé al vestuario y vi la reacción de mis jugadores, entendí que es un impacto que nos va a quedar de por vida. A todos los que estábamos ahí», relató en su cuenta de TikTok.

Asimismo, Gerard Piqué reconstruyó la mecánica del lance deportivo para defender la inocencia del guardameta respecto al desenlace fatal. «Es un portero y un jugador que van mirando la pelota los dos y chocan. Los humanos muchas veces necesitamos culpar a alguien porque, si no, no podemos comprender por qué pasa esto en un terreno de juego. Es un accidente. Creo que imponerle la máxima sanción lo pone a él en una situación que no es justa porque él no es el culpable de lo que acaba pasando», argumentó en su intervención.

Precedentes en el terreno de juego: el choque con Víctor Valdés y el caso de Corpas

Para respaldar su postura sobre cómo deben evaluarse este tipo de colisiones fortuitas en el fútbol, Piqué recurrió en primer lugar a una experiencia vivida en primera persona durante las semifinales de la Champions frente al Chelsea en el año 2012. Según recordó, en aquel encuentro chocó con su compañero Víctor Valdés en una acción similar, en la que dos cuerpos avanzan en sentido contrario mirando el balón y colisionan de golpe. «Uno siempre sale más mal parado que otro y ese día fui yo. Recibí el golpe en la cabeza, seguí jugando aunque no me acordaba de nada porque me vieron totalmente desorientado. Cuando desperté en el hospital ingresado, me explicaron lo que sucedió», detalló el excentral, añadiendo que, aunque las consecuencias pudieron haber sido peores, Víctor Valdés no habría sido culpable en ningún caso.

Por último, el propietario del club de Segunda División mencionó otro episodio registrado ese mismo fin de semana en la categoría de plata del fútbol español, concretamente en el campo del Albacete. Según expuso en el vídeo, el futbolista del Albacete José Corpas intentó chutar el balón y golpeó en la cabeza a Quadri, jugador del Sabadell. Piqué señaló que, por suerte, Quadri se encuentra bien y las consecuencias no resultaron fatales, concluyendo que en aquella ocasión el Comité de Competición resolvió sancionar con tres partidos a Corpas.