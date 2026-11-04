La Asociación de Tropa y Marinería Española reclama una respuesta institucional firme ante los continuos episodios de violencia en la frontera, apoyo jurídico para las tropas y transparencia total en los pluses de despliegue.

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Creciente malestar y denuncias de agresiones continuadas

La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha vuelto a alzar la voz para denunciar la reiteración de agresiones físicas y situaciones de riesgo que sufren los efectivos militares desplegados en Ceuta, especialmente en las zonas fronterizas y de patrulla.

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Desde la organización representativa han señalado que la tropa se encuentra expuesta a episodios de violencia que incluyen lanzamientos de objetos, pedradas y acometimientos durante el desarrollo de sus funciones de vigilancia y apoyo a la seguridad. ATME ha criticado duramente la falta de respaldo explícito por parte del Ministerio de Defensa, advirtiendo de que «agredir a un militar no puede salir gratis» y exigiendo el máximo amparo institucional y jurídico para el personal desplegado sobre el terreno.

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Exigencia de criterios claros en los incentivos económicos

Otro de los pilares de la denuncia de la asociación se centra en la gestión salarial y la retribución del despliegue en la ciudad autónoma. ATME ha reclamado a la cartera dirigida por Margarita Robles que concrete de forma urgente e inminente el procedimiento y los criterios de reparto del anunciado plus o incentivo económico para los militares en Ceuta.

El colectivo recuerda los antecedentes de falta de transparencia vividos en intervenciones anteriores —como la DANA o despliegues extraordinarios—, donde se produjeron arbitrariedades, retribuciones desproporcionadas a personal no presente en el terreno y posteriores descuentos en nómina:

Criterios objetivos: Piden que se defina con exactitud qué información deberán remitir las unidades y cómo se verificará la participación efectiva de cada militar.

Piden que se defina con exactitud qué información deberán remitir las unidades y cómo se verificará la participación efectiva de cada militar. Seguridad jurídica y económica: Exigen que las cuantías estén delimitadas antes del cobro para evitar malas interpretaciones y posteriores penalizaciones financieras a los soldados.

Desprotección legal y falta de cobertura operativa

Finalmente, ATME ha vuelto a poner el foco en la necesidad de dotar a las Fuerzas Armadas de normas de empeñamiento (ROE) e instrucciones operativas claras en la frontera ceutí. La asociación lamenta que, ante situaciones de choque o posibles investigaciones judiciales, los militares sufran un «vacío protector» que deja en entredicho su profesionalidad, requiriendo que la Abogacía del Estado intervenga de oficio para defender a las tropas agredidas en el ejercicio de sus funciones.