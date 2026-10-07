UGT Ceuta ha manifestado su oposición a la paralización de la ciudad prevista para el próximo 11 de noviembre, subrayando la necesidad de recuperar la normalidad en Ceuta y entre sus trabajadores.

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La organización sindical ha sido clara en su postura, advirtiendo que no es el momento de parar, sino de buscar soluciones y recursos que ayuden a estabilizar la situación que enfrenta la ciudad, que ya está soportando una gran presión.

Desde UGT Ceuta han señalado que la ciudad lleva meses atravesando una situación extraordinaria que afecta a trabajadores, servicios públicos, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como a empresas y ciudadanía en general.

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Asimismo, la organización ha recalcado que ha estado exigiendo más recursos, tanto humanos como materiales, y garantías para quienes trabajan en primera línea, enfatizando la necesidad de que las administraciones respondan a las necesidades de la población.

UGT Ceuta respeta el derecho de los trabajadores a decidir participar en la huelga, pero insiste en que la situación actual exige una respuesta adecuada y pronta, más que acciones de paralización.