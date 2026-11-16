Manuel confesará a Julieta que conoce la identidad del asesino de Jana en el capítulo de La Promesa del martes 17 de noviembre en La 1. La conversación tendrá lugar después de que Ciro proponga a su esposa abandonar el palacio.

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Qué pasará en La Promesa el martes 17 de noviembre

Lorenzo explicará a Ciro que la logia está formada por hombres muy poderosos que pretenden espiar la empresa de Manuel. Ante una situación en la que no tienen alternativa, Ciro estará aterrorizado y no sabrá cómo escapar.

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El hecho de que Julieta haya dejado su trabajo llevará a Ciro a plantearle que se marchen de La Promesa. Ella aceptará la propuesta y él comunicará a Manuel que tiene intención de irse con su esposa.

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Por otro lado, Curro sugerirá a Ángela que acompañe a su madre a ver joyas para comprarle la que prefiera. Leocadia aceptará la propuesta y extenderá la invitación a Martina y Julieta. La visita forma parte de un plan en el que Trini continúa dispuesta a colaborar.

Teresa tratará de que Julio hable con el duque para interceder por Ricardo, pero no logrará convencerlo. Julio considera que Ricardo debe pagar por lo que ha hecho.

Mientras tanto, Martina insistirá a Jacobo para que telefonee a su casa, aunque él tendrá miedo de hacerlo. Simona, por su parte, confirmará los rumores sobre Candela: quiere marcharse de La Promesa.

Manuel acudirá a la habitación de Julieta para impedir su marcha y le contará toda la verdad. Su extraño comportamiento se debe a que hace poco descubrió quién mató a Jana.

La confesión llegará después de que Ciro haya comunicado a Manuel los planes de la pareja para dejar el palacio.

Dónde y cuándo ver La Promesa

El capítulo 948 de La Promesa se emite el martes 17 de noviembre a las 18:35 en La 1.

Fuente: avance publicado por Mundo Deportivo. Horario de emisión: parrilla de La 1 del martes 17 de noviembre, consultada en FormulaTV.

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