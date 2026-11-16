Valle Salvaje emite el martes 17 de noviembre en La 1 un nuevo capítulo del drama rural ambientado en la Asturias del siglo XIX.

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Qué pasará en Valle Salvaje el martes 17 de noviembre

Hernando encarga a Francisco una misión rodeada de misterio. Nadie conoce hasta dónde llega realmente esa tarea, cuyo alcance permanece oculto.

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Por su parte, Leonor trata de persuadir a Rosalía para que renuncie a imaginar una vida junto a Rafael. Su conversación gira en torno al futuro que Rosalía sueña compartir con él.

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Mientras tanto, cuando todo parece ya resuelto, Manuela acude a su padre con una petición de última hora. Su búsqueda llega en un momento en el que la situación parecía decidida.

El capítulo reúne así la misión que Hernando confía a Francisco, el intento de Leonor de hacer cambiar de idea a Rosalía y la petición que Manuela quiere trasladar a su padre.

Dónde y cuándo ver Valle Salvaje

El capítulo 525 de Valle Salvaje se emite el martes 17 de noviembre a las 17:45 en La 1.

Fuente: avance publicado por Mundo Deportivo. Horario de emisión: parrilla de La 1 del martes 17 de noviembre, consultada en FormulaTV.

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