El santoral católico celebra hoy, 17 de noviembre, a los santos Acisclo y Victoria de Córdoba, mártires cristianos venerados en esa ciudad. La tradición sitúa su martirio durante las persecuciones contra los cristianos de comienzos del siglo IV.

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Este martes, la Iglesia recuerda también a obispos, religiosos y otras personas veneradas por los católicos. Entre ellas figuran santa Isabel de Hungría, san Gregorio de Tours y santa Hilda de Whitby.

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Santos Acisclo y Victoria de Córdoba

Acisclo y Victoria son dos mártires cristianos vinculados a Córdoba por la tradición. Su memoria se celebra conjuntamente el 17 de noviembre, fecha en la que sus nombres aparecen en el santoral.

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La tradición sitúa su muerte a comienzos del siglo IV, en el contexto de las persecuciones contra los cristianos. Ambos son recordados por la Iglesia como testigos de la fe que profesaban.

La veneración de los dos santos está ligada a Córdoba, ciudad donde se recuerda su martirio. Su celebración forma parte de la memoria cristiana de quienes murieron durante las persecuciones de los primeros siglos.

Otros santos que se celebran el 17 de noviembre

San Alfeo de Cesarea : mártir de Cesarea de Palestina, recordado entre los cristianos perseguidos por su fe.

: mártir de Cesarea de Palestina, recordado entre los cristianos perseguidos por su fe. San Aniano de Orleáns : obispo del siglo V, conocido por su actuación en defensa de la ciudad durante la invasión de los hunos de Atila.

: obispo del siglo V, conocido por su actuación en defensa de la ciudad durante la invasión de los hunos de Atila. San Florino de Rëmus : sacerdote que desarrolló su ministerio en Recia y es venerado especialmente en aquella región alpina.

: sacerdote que desarrolló su ministerio en Recia y es venerado especialmente en aquella región alpina. San Gregorio de Tours : obispo e historiador del siglo VI, autor de obras sobre los francos y la Iglesia de su tiempo.

: obispo e historiador del siglo VI, autor de obras sobre los francos y la Iglesia de su tiempo. San Gregorio Taumaturgo : obispo de Neocesarea y discípulo de Orígenes, recordado por su evangelización y por los prodigios que le atribuye la tradición.

: obispo de Neocesarea y discípulo de Orígenes, recordado por su evangelización y por los prodigios que le atribuye la tradición. Santa Hilda de Whitby : abadesa inglesa del siglo VII que gobernó la abadía de Whitby, centro religioso y cultural de su época.

: abadesa inglesa del siglo VII que gobernó la abadía de Whitby, centro religioso y cultural de su época. San Hugo de Lincoln : monje cartujo y obispo que destacó por su labor pastoral y la protección de los perseguidos.

: monje cartujo y obispo que destacó por su labor pastoral y la protección de los perseguidos. San Hugo de Noaria : abad cisterciense enviado por san Bernardo de Claraval para extender la orden en Sicilia y Calabria.

: abad cisterciense enviado por san Bernardo de Claraval para extender la orden en Sicilia y Calabria. Santa Isabel de Hungría : princesa y landgravina de Turingia que dedicó sus últimos años al cuidado de enfermos y pobres.

: princesa y landgravina de Turingia que dedicó sus últimos años al cuidado de enfermos y pobres. San Lázaro de Constantinopla : monje y pintor de iconos del siglo IX, perseguido durante la controversia iconoclasta.

: monje y pintor de iconos del siglo IX, perseguido durante la controversia iconoclasta. San Namacio de Vienne : obispo del siglo VI que desempeñó responsabilidades civiles antes de dedicarse al ministerio eclesiástico.

: obispo del siglo VI que desempeñó responsabilidades civiles antes de dedicarse al ministerio eclesiástico. San Raveriano : monje venerado por la tradición cristiana cuya memoria se celebra este día.

: monje venerado por la tradición cristiana cuya memoria se celebra este día. San Zaqueo de Cesarea : mártir de Cesarea de Palestina, recordado por su testimonio durante las persecuciones de los primeros siglos.

: mártir de Cesarea de Palestina, recordado por su testimonio durante las persecuciones de los primeros siglos. Beato Josafat Kocylovskyj : obispo greco-católico ucraniano, encarcelado por las autoridades soviéticas y beatificado en 2001.

: obispo greco-católico ucraniano, encarcelado por las autoridades soviéticas y beatificado en 2001. Beato Lope Sebastián Hunot : sacerdote francés que murió en 1794 en una nave-prisión frente a Rochefort.

: sacerdote francés que murió en 1794 en una nave-prisión frente a Rochefort. Beata Salomé de Cracovia: princesa polaca del siglo XIII que, tras enviudar, profesó la Regla de las clarisas y llegó a ser abadesa.

La memoria de los mártires de Córdoba

La celebración de Acisclo y Victoria reúne cada 17 de noviembre sus nombres en el santoral. La tradición sitúa su martirio en Córdoba durante las persecuciones de comienzos del siglo IV, un contexto que comparten con otros cristianos recordados por la Iglesia.

Fuente: santoral católico de la página del día en Wikipedia.

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