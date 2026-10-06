El documento del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior propone eliminar el requisito actual de enfermedad o incapacidad para delegar el sufragio desde el extranjero, permitiendo traspasarlo a apoderados a miles de kilómetros de distancia.

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MADRID. — En pleno debate sobre el peso electoral del censo en el extranjero, un informe redactado por el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) —organismo adscrito al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones— plantea una reforma para que los electores residentes en el exterior puedan delegar libremente su voto en cualquier persona a través de una escritura pública de poder otorgada en consulados o consulados honorarios.

La propuesta busca modificar la interpretación y alcance del Real Decreto 557/1993 sobre la actuación notarial en el voto por correo. La normativa vigente acota estrictamente la cesión del sufragio a circunstancias justificadas de «enfermedad o incapacidad». Sin embargo, el borrador elaborado por el CGCEE aboga por suprimir ese filtro y permitir que la delegación pueda tramitarse «por voluntad» del ciudadano, independientemente de su estado de salud.

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Voto a distancia sin barreras geográficas

Para ilustrar la flexibilidad del modelo, el informe ejemplifica que un ciudadano español con residencia en Guyana podría acudir a un consulado honorario para transferir legalmente la emisión de su papeleta a un apoderado de su confianza situado en París, «a 8.000 kilómetros de distancia». La entidad toma como referencia el sistema electoral de Francia, donde el elector otorga la representación a una persona identificada de su confianza para que ejerza el derecho de sufragio en su nombre.

El CGCEE justifica la iniciativa en la necesidad de incrementar la participación electoral del colectivo exterior —históricamente reducida y habitualmente por debajo del 10%—, facilitando el procedimiento a quienes se encuentren desplazados o afronten dificultades de desplazamiento hasta los centros de votación.

Tensión en torno al censo del exterior tras la ‘ley de nietos’

El informe cobra especial relevancia tras la ampliación del Censo de los Electores Residentes Ausentes (CERA) derivada de la disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática (conocida como ‘ley de nietos’), cuyos efectos electorales se encuentran actualmente congelados por decisión del Tribunal Supremo.

Mientras desde el Ejecutivo se ha restado peso en diversas ocasiones al impacto real del voto exterior sobre el reparto definitivo de escaños alegando la abstención estructural de este grupo, el documento interno elaborado por el departamento de Migraciones busca corregir esa baja abstención y multiplicar la participación de la diáspora en futuros procesos electorales.