El debate final de «Supervivientes All Stars 3», emitido este domingo 15 de noviembre en Telecinco, ha reunido de nuevo a los concursantes en el plató para abordar los frentes abiertos tras su paso por Honduras. Durante la emisión, Víctor Janeiro y Rosa Benito tuvieron la oportunidad de ver y responder a las declaraciones que Belén Esteban realizó el pasado viernes en el programa «¡De viernes!», unas palabras que volvieron a poner de manifiesto la profunda brecha existente entre los protagonistas.

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Víctor Janeiro desmiente las afirmaciones sobre su familia

El debate estuvo marcado por las explicaciones de Víctor Janeiro, tercer clasificado de esta edición del reality, quien quiso aclarar diversas cuestiones relativas al clan familiar. El hermano de Jesulín de Ubrique desmintió tajantemente que hubiera permanecido diez años sin hablarse con María José Campanario, tal y como había asegurado Belén Esteban en su intervención televisiva.

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«Belén miente, ¿cómo vamos a estar tanto tiempo sin hablarnos?», señaló el concursante en el plató, defendiendo que siempre ha mantenido el contacto con sus hermanos y sus respectivas parejas. Asimismo, la conversación derivó hacia la relación que Belén Esteban mantuvo en el pasado con su madre, Carmen Bazán, y la posibilidad de que hubiera utilizado dicha cercanía para obtener información familiar. Aunque Víctor evitó confirmarlo de forma categórica, reconoció el dolor que le producía recordar el sufrimiento de su madre. En uno de los momentos más tensos de la noche, zanjó la cuestión afirmando de forma contundente: «Es la persona que más daño ha hecho a mi familia». Por otro lado, ante la pregunta directa de la presentadora Sandra Barneda sobre si en algún momento se había dudado de la paternidad de Andrea, Víctor lo negó con un rotundo «jamás».

El desglose de la ruptura de amistad de Rosa Benito

Por su parte, Rosa Benito tampoco eludió la polémica y respondió con firmeza a las declaraciones de Belén Esteban, quien había manifestado sentir pena por ella. La exconcursante replicó de inmediato: «Pena me tenía que haber tenido cuando yo estaba mal, que lo estuve muchos años», matizando que actualmente atraviesa un buen momento personal.

La que fuera colaboradora de «Sálvame» quiso desvincular el distanciamiento de su hija Rosario Mohedano, negando que esta fuera el motivo de la ruptura. «Cuando mi hija no se hablaba con ella, yo seguía hablándome con Belén», puntualizó, recordando los años en los que ambas compartieron una estrecha relación de afecto: «Yo he querido a Belén con locura». Según detalló, el punto de inflexión llegó cuando comenzaron a llegarle comentarios sobre cómo Belén hablaba de ella y de su hija en compañía de otros compañeros de televisión. «Me llegaban cosas, me ponía verde y a mí me dolía», explicó, lamentando que se metieran con su hija. El enfriamiento culminó en un distanciamiento definitivo sin que llegaran a mantener una conversación para esclarecer las diferencias. Por último, Rosa Benito opinó sobre el contacto de Andrea con su familia paterna y la relación con Jesulín de Ubrique, señalando su percepción de que «Belén ha puesto algún impedimento para que no se vean», a la vez que apuntó a la presencia constante de la prensa en el domicilio como otro posible factor limitante.