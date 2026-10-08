Los activistas concentrados en la Puerta del Sol rinden homenaje a la anciana de 87 años fallecida tras su desahucio y marchan hasta el Congreso advirtiendo que intensificarán sus movilizaciones.

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Madrid. – La Puerta del Sol de Madrid vivió en la noche de este miércoles una jornada marcada por el dolor, la conmoción y la protesta social tras conocerse el fallecimiento de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años desahuciada el pasado mes de septiembre en el distrito de Retiro. El campamento instalado en la plaza madrileña, surgido a raíz de la indignación por su lanzamiento, se transformó de manera espontánea en un escenario de homenajes, encendido de velas y vigilia en memoria de la anciana.

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Durante la concentración, centenares de personas y colectivos por el derecho a la vivienda trasladaron sus condolencias y acordaron mantener de forma indefinida la presión en las calles. Con proclamas como «No vamos a parar, vamos a seguir» y cánticos reivindicativos, parte de los manifestantes iniciaron una marcha desde el centro de la capital hasta las inmediaciones del Congreso de los Diputados, bajo proclamas que vinculan el desenlace del caso con la falta de alternativas habitacionales públicas.

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Impulso a las movilizaciones y tensión legislativa

El fallecimiento de Maricarmen se ha convertido en el símbolo central de las plataformas de inquilinos y movimientos de protesta que exigen frenar de forma inmediata los lanzamientos a personas en situación de vulnerabilidad y la paralización de los alquileres desorbitados.

La marcha hacia las Cortes coincide con un momento de máxima agitación parlamentaria y precampaña electoral, donde la vigencia de los decretos de vivienda y la respuesta de las administraciones ante la emergencia habitacional se sitúan en el foco del debate social y político en toda España.