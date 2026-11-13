Las autoridades locales confirman además dos trabajadores hospitalizados y diversos incendios en la zona industrial sur tras la caída de fragmentos de aparatos no tripulados en una ofensiva aérea nocturna que también afectó a Rostov en el Don y se dirigió hacia Moscú.

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Al menos cuatro personas han fallecido este viernes como consecuencia de un ataque ejecutado con drones ucranianos contra una refinería situada en la región rusa de Volgogrado, según han confirmado el gobernador local, Andréi Bochárov, así como diversos medios independientes de procedencia rusa y ucraniana. El suceso se ha producido en el marco de una ofensiva aérea nocturna a gran escala que ha afectado a múltiples puntos de la geografía rusa y ha dejado también un balance de dos empleados hospitalizados.

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De acuerdo con la información difundida por el gobernador de Volgogrado a través de un mensaje publicado en el canal de MAX —la red de mensajería rusa— perteneciente a la Administración local, las víctimas mortales y los heridos se han registrado entre los trabajadores del complejo industrial. «Lamentablemente a consecuencia del ataque de hoy perpetrado por el régimen criminal de Kiev hay víctimas entre los empleados de la zona industrial de Volgogrado: cuatro murieron, dos fueron hospitalizados», señaló Andréi Bochárov en su comunicado oficial.

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Incendios en la zona industrial sur de Volgogrado

Según explicó el máximo responsable regional, durante la pasada noche los sistemas de defensas antiaéreas operaron para repeler lo que calificó como un ataque masivo de aparatos no tripulados ucranianos. Como resultado de estas operaciones de interceptación, el impacto de los restos de los dispositivos abatidos provocó daños materiales y focos de fuego en las instalaciones fabriles del área.

«A consecuencia de la caída de fragmentos de drones se reportaron incendios locales en una empresa de la zona industrial sur de Volgogrado y los territorios adyacentes», detalló Bochárov en su declaración, aunque evitó especificar de forma oficial el nombre concreto de la compañía afectada por el siniestro. No obstante, según ha precisado el canal de Telegram independiente ruso Astra, la instalación golpeada durante la ofensiva es la refinería Lukoil-Volgogradnefetepererabotka.

Impacto en Rostov en el Don y ofensiva aérea sobre Moscú

La actividad de los vehículos aéreos no tripulados durante la madrugada no se limitó únicamente al territorio de Volgogrado. En la sureña región de Rostov en el Don, diversos edificios, almacenes y empresas sufrieron daños materiales provocados igualmente por la caída de fragmentos de drones que habían sido derribados previamente, según comunicó a través de Telegram el gobernador local, Yuri Slúsar. Conforme a los datos facilitados por esta autoridad regional, durante la pasada noche fueron abatidos sobre el espacio aéreo de la región más de 120 aparatos no tripulados de origen ucraniano.

Por su parte, la capital rusa también fue objetivo de los lanzamientos nocturnos. El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, informó mediante su cuenta oficial en la red MAX que, en el intervalo comprendido entre las 18:00 hora local de la víspera (15:00 GMT) y las 08:00 horas de este viernes (05:00 GMT), Ucrania lanzó un total de 467 drones en dirección a la ciudad. Según el regidor moscovita, la mayor parte de estos dispositivos fueron interceptados a gran distancia de la urbe, mientras que otros 144 aparatos fueron neutralizados en las cercanías de la capital.

En un balance global de la jornada, el Ministerio de Defensa de Rusia ha reportado la aniquilación de un total de 1.198 drones ucranianos de ala fija. Según el departamento gubernamental ruso, estas operaciones de interceptación y derribo se llevaron a cabo sobre 17 regiones rusas, además de la anexionada península de Crimea y el mar Negro.